أحمد حسن: الأهلي يدعم 5 مراكز في الموسم الجديد

كشف الإعلامي أحمد حسن عن خطة النادي الأهلي لتدعيم صفوفه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، استعداداً للموسم الجديد محلياً وقارياً.

وكتب أحمد حسن عبر حسابه على فيسبوك:

"مصدر: الأهلي قرر دعم صفوفه في الموسم الجديد في ٥ مراكز (المساك - الظهير الأيمن - وسط الملعب - الجناح - رأس الحربة)".



وكان قد كشف مصدر مسؤول داخل النادي الأهلي عن تلقي إدارة القلعة الحمراء عرضًا لإبرام صفقة تبادلية كبيرة مع النادي المصري البورسعيدي، يجري دراستها خلال الفترة الحالية.

وأوضح المصدر أن وسطاء اقترحوا إتمام صفقة بين الناديين تتضمن انتقال أربعة لاعبين من الأهلي إلى المصري، مقابل ضم لاعبين من الفريق البورسعيدي، بالإضافة إلى مقابل مالي.