رسميا.. الزمالك يضم بلال مسعود لتدعيم فريق اليد

نجح مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة الكابتن حسين لبيب في إتمام التعاقد مع بلال مسعود، لاعب مركز الجناح الأيسر، لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة اليد، وذلك في إطار خطة النادي لدعم الفريق بعناصر مميزة استعدادًا للموسم الجديد.

ووقع بلال مسعود على عقود انضمامه إلى نادي الزمالك، خلال جلسة جمعته بالمهندس هشام نصر، نائب رئيس القلعة البيضاء.

ويأتي التعاقد مع بلال مسعود ضمن تحركات مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة الكابتن حسين لبيب لتدعيم فريق كرة اليد بالشكل الأمثل، من أجل المنافسة بقوة على جميع البطولات خلال الموسم المقبل، في ظل حرص المجلس على توفير جميع احتياجات الجهاز الفني وإبرام صفقات مميزة تدعم الفريق في مختلف المراكز.