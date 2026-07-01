جمارك السلوم تحبط محاولة تهريب كمية من الرمال المحظور تصديرها

أحبطت جمارك السلوم، محاولة تهريب كمية من الرمال المحظور تصديرها وكمية أخرى تستحق سداد رسم صادر، بالمخالفة لقرار وزير الاستثمار والتجارة الخارجية رقم 269 لسنة 2025 بشأن حظر تصدير خام الرمال البيضاء.

وقال مصدر جمركي - في تصريح اليوم - إنه بناء على مذكرة باعتزام إحدى شركات الصادر التلاعب بمستندات البيان الجمركي وتصدير أصناف غير مذكورة بالمستندات محظور تصديرها، تم تشكيل لجنة مشتركة للمعاينة الفعلية.

وأضاف أنه بفحص مشمول الرسالة وسحب عينات منها وتحليلها، أفادت نتائج التحليل ثبوت احتواء الرسالة على صنفين من الرمال الخاضعة لحظر التصدير، وصنف آخر يخضع لرسم صادر، بالمخالفة لما هوا وارد بمستندات البيان الجمركي.

وأشار إلى أن أحمد الدقيقي مدير عام جمرك السلوم، قرر إحالة الواقعة إلى للشئون القانونية وتم تحرير محضر ضبط جمركي واتخاذ الإجراءات القانونية، لافتا إلى أن قيمة التعويضات الجمركية المستحقة بلغت 861 ألف جنيه، وتقدمت الشركة بطلب للتصالح، وقامت بسداد كامل قيمة التعويضات الجمركية، وجرت مصادرة الأصناف المحظور تصديرها .