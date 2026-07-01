مدبولي لصدى البلد: واجهنا تحديات تراكمت لعقود.. وبناء الدول لا يحدث بين عشية وضحاها

رد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء علي سؤال "صدى البلد" بشأن الاحتفال بالذكرى الـ13 لثورة 30 يونيو، وهو على رأس الحكومة منذ 8 سنوات ووضع الدولة قبل 30 يونيو وما وصلت إليه الآن. وتوضيح التغيرات الحقيقية التي شهدتها الملفات الحيوية المباشرة؛ مثل تطوير العشوائيات، والنهوض بقطاعي الصحة والتعليم، والموازنة العامة، فضلاً عن معدلات النمو الاقتصادي.

المسيرة ممتدة لـ 12 عاما والمقارنة تبدأ من 2014

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن تقييم التجربة لا يرتبط بـ 8 سنوات فقط، بل يمتد إلى 12 عاماً من العمل المتواصل، داعياً الجميع لاسترجاع المشهد المعقد الذي كانت عليه الدولة في عام 2014 ومقارنته بالوضع الحالي.

وأضاف رئيس الوزراء إن رصد ما تحقق في كل قطاع يحتاج إلى ندوات متخصصة وعروض تفصيلية لافتا ان الحكومة تعي تماماً تطلعات المواطنين ورغبتهم في الحصول على أفضل الخدمات، مؤكدا أن الطريق ما زال طويلاً، إلا أننا يجب أن ندرك أن الدول لا تُبنى في يوم وليلة، بل يستغرق الأمر عقوداً كما تُعلمنا تجارب الدول الأخرى".

طفرة شاملة واعتراف بالتحديات

وأشار مدبولي إلى أن السمة البارزة لهذه المرحلة هي "مضاعفة الجهد" وفق رؤية واضحة للرئيس عبد الفتاح السيسي وخطط مدروسة شملت كافة القطاعات.

واستشهد رئيس الوزراء بملف تطوير العشوائيات والإسكان الذي شرف بإدارته خلال توليه حقيبة وزارة الإسكان عام 2014، مؤكداً أن التطوير لم يقتصر على قطاع واحد بل امتد لجميع القطاعات .

قطاعا الصحة والتعليم

وحول قطاعي الصحة والتعليم، أوضح رئيس الوزراء أنه بالرغم من الشكاوى المستمرة، إلا أن حجم التطوير والجهد المبذول في المؤسسات الطبية والتعليمية يعكس طفرة حقيقية، معقباً: "نعم، ما زال أمامنا الكثير، والبلد يحتاج إلى عمل أكبر، ولكن لا يمكن إنكار الطفرة الموجودة في الصحة والتعليم".

واستعرض مدبولي حزمة من القطاعات التي شهدت قفزات نوعية مثل شبكة الطرق والنقل الجماعي وتطوير الموانئ والمجال الصناعي لافتا أنه تم توسع حجم الاقتصاد وتوفير فرص العمل لخفض معدلات البطالة.

وتطرق رئيس الوزراء إلى التحديات الاقتصادية المصاحبة لهذا النمو، مشيراً إلى تفهمه لإثارة البعض قضايا مثل ارتفاع الأسعار وحجم الدين، ومؤكداً: إن الحكومة تسير في خطة طموحة ولم يكن لدينا بديل آخر لبناء الوطن، خاصة أن الدولة عانت من تأخر دام عقوداً، وتفاقم جراء اضطرابات الفترة من 2011 إلى 2014".

وقال الدكتور مصطفي مدبولي ان الدولة دفعت فاتورة باهظة في مواجهة الإرهاب، قائلاً:"لقد خضنا حرباً شرسة ضد الإرهاب الأسود في سيناء دامت 10 سنوات منذ عام 2013، وكان من الممكن تأجيل التنمية حتى انتهاء الحرب، لكن القيادة السياسية اتخذت القرار الصعب بالسير في مساري التنمية ومحاربة الإرهاب معاً تلبية لتطلعات المواطنين.

وأكد أن الدولة نفذت مئات المشروعات القومية الكبرى، والتي كان يُمكن لـكلّ مشروع منها بمفرده أن يمثل مشروعاً لدولة بأكملها.

وأكد رئيس مجلس الوزراء أن الدولة لم تقتصر جهودها على مشروع منفرد طوال عقد كامل، بل ارتكزت استراتيجيتها على تنفيذ عشرات ومئات المشروعات التنموية في مختلف القطاعات؛ بهدف الارتقاء بمصر وتحسين تصنيفها الدولي في العديد من المجالات، مشدداً على أن الأولوية القصوى للحكومة ليست تحسين المؤشرات والتصنيفات فحسب، بل مدى جودة الخدمة الحقيقية والملموسة التي تقدم للمواطن المصري.

طفرة صحية في عمق الصعيد وقضاء على قوائم الانتظار

وأوضح رئيس الوزراء، أن أسعد اللحظات التي يشهدها خلال جولاته الميدانية هي تفقد المستشفيات الجديدة والوقوف على مستوى الرعاية الطبية المقدمة للمواطنين، وذلك في ظل منظومة التأمين الصحي الشامل.

وأشار إلى النقلة النوعية التي شهدتها محافظات الصعيد، مستشهداً بآراء المواطنين في الأقصر وأسيوط وقنا، الذين كانوا يضطرون سابقاً للسفر إلى القاهرة لتلقي العلاج أو إجراء العمليات الجراحية، بينما تُجرى لهم الآن أدق التدخلات الطبية في مستشفيات ومراكز تقع في عمق الصعيد دون الحاجة لمغادرة محافظاتهم.

وفي سياق متصل، استعرض رئيس الوزراء الطفرة الإيجابية التي حققتها المبادرة الرئاسية للقضاء على قوائم الانتظار، معلناً تخطي حاجز 3.2 إلى 3.3 مليون مواطن تم إجراء تدخلات جراحية عاجلة لهم، بتكلفة تجاوزت الـ 30 مليار جنيه. لافتاً إلى أن المواطن أصبح بإمكانه إجراء الجراحات الدقيقة خلال أسبوعين فقط، في حين أن دول أخرى وبعضها دول متقدمة يستغرق دور المريض فيها عدة أشهر لإجراء العمليات المماثلة، مؤكداً أن هذه المبادرة التي أطلقها رئيس الجمهورية نجحت في إنقاذ حياة ملايين المواطنين.

تحديات النمو السكاني السريع

وتطرق رئيس الوزراء إلى التحديات التي تواجه الدولة جراء النمو السكاني المتسارع، مبيناً أن حجم الزيادة السكانية التي أضيفت لمصر خلال الـ 15 عاماً الماضية (منذ عام 2011) يعادل تعداد دول كاملة ذات اقتصادات وأنشطة قائمة. وأكد أنه رغم هذا العبء الديموغرافي الكبير، فإن الدولة أخذت على عاتقها التحرك بجدية لتحسين الخدمات والاستمرار في تقديم الأفضل للمواطن.

القضاء على العشوائيات غير الآمنة ومليون وحدة سكنية

واستعاد رئيس الوزراء الكلمة الشهيرة لرئيس الجمهورية عندما قال “بيعيرونا بها ” يقصد بها المناطق العشوائية والغير آمنة التي كانت تُستغل للإساءة إلى صورة مصر، مؤكداً بأنه اليوم لم يعد هناك وجود لمثل هذه المناطق في مصر"، مع استمرار العمل على تطوير وتحسين بعض المناطق العشوائية غير المخططة.

كما أشاد بجهود قطاع الإسكان، معلناً تجاوز حاجز المليون وحدة سكنية مخصصة لشريحة الإسكان الاجتماعي وحده، وذلك ضمن المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين".

واكد رئيس مجلس الوزراء إن طموحاتنا لوطننا أكبر بكثير، ونأمل بدعاء العمل والجهد الدؤوب أن نرى مصر في مصاف أفضل عشر دول عالمياً. نحن نعي تماماً أن الدولة ما زال أمامها تحديات كثيرة، ومستمرون في عملية البناء، ولدينا يقين كامل بأن الغد سيكون أفضل بمشيئة الله".