البحرية الأمريكية: إنقاذ ثلاثة من طاقم مروحية هبطت اضطراريًا في بحر العرب والبحث عن الرابع

أعلنت القيادة المركزية للقوات البحرية الأمريكية، اليوم الأربعاء، إنقاذ ثلاثة من أفراد طاقم مروحية من طراز "إم إتش-60 سي هوك" هبطت اضطراريًا في بحر العرب صباح اليوم، فيما تتواصل عمليات البحث عن الفرد الرابع من الطاقم.

وذكرت القيادة - في بيان اليوم - أنه لا توجد أي مؤشرات على تعرض المروحية، التابعة لحاملة الطائرات الأمريكية "يو إس إس جورج إتش. دبليو. بوش"، لأي عمل عدائي.

وأكدت القيادة أن أفراد الطاقم الثلاثة الذين تم إنقاذهم في حالة مستقرة، ويتلقون الرعاية على متن حاملة الطائرات، فيما لا تزال عمليات البحث والإنقاذ جارية للعثور على العضو الرابع من الطاقم.