القبض على المتهم بإدارة 72 موقع إلكتروني يبث أفلام ومسلسلات مسروقة

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة جرائم التعدى على حقوق الملكية الفكرية.



وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (أحد الأشخاص – مقيم بمحافظة القليوبية) بإنشاء وإدارة عدد (72) موقع إلكترونى وإستخدامهم فى بث المحتوى المقرصن (أفلام ومسلسلات مملوكة لمختلف شركات الإنتاج الفنى وهيئات البث الإذاعى المحلية والأجنبية) وإعادة توزيعها على متابعيه بدون تصريح من الجهات المختصة بالمخالفة لقانون حماية حقوق الملكية الفكرية.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وضبطه ، وضبط بحوزته (3 جهاز لاب توب – مشغولات ذهبية – 3 هواتف محمولة "بفحصهم تبين وجود دلائل تؤكد نشاطهما الإجرامى"– عملات محلية وأجنبية – عقود بيع وإيجار لعقارات – 14 بطاقة إئتمان).

وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المُشار إليه بقصد تحقيق أرباح مالية غير مشروعة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.





