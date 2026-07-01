حقيقة احتجاز جثمان بمستشفيات جامعة قناة السويس.. بيان رسمي يحسم الجدل

أصدرت إدارة المستشفيات الجامعية بجامعة قناة السويس، اليوم، بيانًا رسميًا نفت فيه بشكل قاطع ما تم تداوله عبر بعض مواقع التواصل الاجتماعي بشأن احتجاز جثمان أحد المتوفين داخل المستشفيات الجامعية، مؤكدةً أن تلك الادعاءات عارية تمامًا من الصحة، ولا تمت إلى الحقيقة بأي صلة.

وأكدت الإدارة أن المتوفى مشمول بمنظومة التأمين الصحي الشامل، وأن المستشفيات اتخذت جميع الإجراءات المالية والإدارية اللازمة، بما في ذلك استخراج خطاب التغطية المالية الخاص بالحالة، دون تحميل ذوي المتوفى أي أعباء مالية أو اتخاذ أي إجراء من شأنه تعطيل تسليم الجثمان.

وشددت إدارة المستشفيات الجامعية على التزامها الكامل بالقوانين واللوائح المنظمة للعمل، إلى جانب المبادئ الإنسانية والأخلاقية التي تحكم تقديم الخدمات الطبية، داعيةً الجميع إلى تحري الدقة واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية، وعدم الانسياق وراء الشائعات أو الأخبار غير الموثقة التي قد تثير البلبلة وتؤثر سلبًا في ثقة المواطنين بالخدمات الصحية.

وأوضحت أن الصفحات الرسمية للمستشفيات الجامعية بجامعة قناة السويس هي المصدر الوحيد المعتمد لنشر الأخبار والبيانات المتعلقة بالمستشفيات، مؤكدةً أن أي معلومات يتم تداولها عبر صفحات أو حسابات غير رسمية لا تعبر عنها.

وفي ختام بيانها، ناشدت إدارة المستشفيات الجامعية وسائل الإعلام ورواد مواقع التواصل الاجتماعي الالتزام بالمسؤولية المهنية والمجتمعية، وتحري الدقة قبل نشر أو تداول أي معلومات تتعلق بالقطاع الصحي، حفاظًا على المصلحة العامة، وضمانًا لحق المواطنين في الحصول على معلومات صحيحة وموثقة.