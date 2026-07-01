حبس سائق رئيس مدينة طابا 4 أيام.. والتحقيقات تواصل كشف ملابسات الحادث

قررت جهات التحقيق المختصة بمحافظة جنوب سيناء حبس محمد الحسيني، سائق رئيس مدينة طابا، أربعة أيام على ذمة التحقيقات، على خلفية الحادث المروري الذي وقع بمدينة سانت كاترين، وأسفر عن وفاة وائل فؤاد حلمي، رئيس مدينة طابا، وإصابة شخصين آخرين.

وفي إطار استكمال إجراءات التحقيق، قررت جهات التحقيق استدعاء أسرة المتوفى لسماع أقوالها، وسؤالها عما إذا كانت لديها أي اتهامات أو مطالبات مدنية تتعلق بالواقعة، وذلك للوقوف على جميع التفاصيل المرتبطة بالحادث واستكمال الجوانب القانونية الخاصة به.

وفي السياق ذاته، كشفت نتائج تحليل الكشف عن تعاطي المواد المخدرة، الذي أُجري للسائق بمديرية الشؤون الصحية بجنوب سيناء ومستشفى شرم الشيخ الدولي، تنفيذًا لقرار جهات التحقيق، عن سلبية العينة وخلوها من أي مواد مخدرة.

وتواصل جهات التحقيق أعمالها المكثفة لكشف الأسباب والملابسات الكاملة للحادث، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في ضوء ما تسفر عنه التحقيقات، سواء فيما يتعلق بالسائق أو بالسيارة المستخدمة في الحادث، باعتبارها سيارة حكومية مملوكة لديوان عام محافظة جنوب سيناء.

وكان الحادث قد وقع على أحد الطرق بنطاق مدينة سانت كاترين، ما أسفر عن وفاة رئيس مدينة طابا وإصابة اثنين آخرين، فيما تواصل الجهات المعنية فحص كافة الجوانب الفنية والقانونية المرتبطة بالواقعة، تمهيدًا لاتخاذ ما يلزم من إجراءات وفقًا لنتائج التحقيقات النهائية.