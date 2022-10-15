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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

فرانس فوتبول: محمد صلاح ساهم في زيادة شعبية الكرة الذهبية .. فيديو

محمد صلاح
محمد صلاح

أكد باسكال فيري رئيس تحرير مجلة “ فرانس فوتبول” الفرنسية، بأن محمد صلاح جناح فريق ليفربول الإنجليزي، سيفوز بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم يومًا ما.

ويتواجد محمد صلاح في قائمة المرشحين للفوز بالكرة الذهبية عن الموسم الماضي.

وقال باسكال فيري في تصريحات لبرنامج “ اللعيب” عبر قناة “ إم بي سي مصر:"محمد صلاح بالفعل لاعب استثنائي، وسوف يحصل يومًا ما على الكرة الذهبية، ومن المحتمل أن يكون ذلك المستقبل القريب".

وأضاف: "لديه العديد من المقومات للفوز بالكرة الذهبية، صلاح سوف سيحقق للبالون دور السطوع والانتشار في العالم بأسره، خاصة في منطقة الشرق الأوسط والدول العربية، فهو بالفعل أيقونة حقيقية، ومن المحتمل أن نرى بفضله في المستقبل القريب نسخ جديدة من محمد صلاح.. لم لا؟

وزاد:" الجميع يُجمع ويقر بأن محمد صلاح زاد كثيرًا من شعبية الكرة الذهبية".

واختتم قائلًا:" عدم مشاركة محمد صلاح وإيرلينج هالاند في كأس العالم هذا الشتاء لا يعني بالضرورة استبعادهم من سباق الحصول على جائزة الكرة الذهبية في عام 2023، لأنه في عام 2018 حصد الجائزة لوكا مودريتش وهو من لم يفز بكأس العالم".

ومن المنتظر أن يتم الكشف عن الفائز بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم عن الموسم الماضي، يوم الاثنين المقبل في حفل بالعاصمة الفرنسية باريس.

 

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