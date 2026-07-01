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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

اتحاد الكرة يدرس تعيين مدرب إنجليزي لقيادة منتخب مواليد 2011 بدعم كامل من «فيفا»

أرسين فينجر
أرسين فينجر
حسن العمدة

يدرس الاتحاد المصري لكرة القدم التعاقد مع مدرب إنجليزي لتولي القيادة الفنية لمنتخب الناشئين مواليد 2011، وذلك في إطار خطة تطوير قطاع الناشئين واكتشاف المواهب الواعدة.

وجاء ترشيح المدرب من جانب الفرنسي أرسين فينجر، رئيس قسم تطوير كرة القدم العالمية بالاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، ضمن برنامج الفيفا الخاص باكتشاف ورعاية المواهب على مستوى العالم.

وبحسب المصادر، فإن الاتحاد الدولي لكرة القدم سيتحمل جميع التكاليف المالية الخاصة بالتعاقد مع المدرب، بما يشمل راتبه الشهري، إلى جانب نفقات الإقامة والمعيشة في مصر، دون أن تتحمل خزينة الاتحاد المصري أي أعباء مالية.

ويأتي هذا التوجه ضمن استراتيجية "فيفا" لدعم الاتحادات الوطنية في تطوير قاعدة الناشئين، من خلال توفير كوادر فنية مؤهلة للإشراف على إعداد الأجيال الجديدة، بما يسهم في رفع مستوى المنتخبات الوطنية على المدى الطويل.

ومن المنتظر أن يحسم الاتحاد المصري لكرة القدم موقفه النهائي من التعاقد مع المدرب خلال الفترة المقبلة، تمهيدًا لبدء العمل مع منتخب مواليد 2011 استعدادًا للاستحقاقات المقبلة.

الاتحاد المصري لكرة القدم منتخب الناشئين مواليد 2011 قطاع الناشئين الفرنسي أرسين فينجر

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