سقوط 4 أشخاص يروجون لبيع سماعات للغش فى الامتحانات

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها.

وأكدت معلومات وتحريات قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام تشكيل عصابى مكون من (4 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية" – مقيمين بدائرة مركز شرطة الصف بالجيزة) بممارسة نشاط إجرامى تخصص فى الإتجار بسماعات إلكترونية تستخدم فى الغش بالإمتحانات والترويج لها عبر مواقع التواصل الإجتماعى متخذين من إحدى الشقق السكنية بدائرة قسم شرطة حلوان بالقاهرة مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى.. وكذا إنشائهم عدد من المجموعات على أحد التطبيقات وإدعائهم بقدرتهم على تسريب إمتحانات الثانوية العامة لكافة المواد "على خلاف الحقيقة" بقصد النصب والإحتيال على المواطنين.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم، وضُبط بحوزتهم (عدد من سماعات الغش الإلكترونى المختلفة بمشتملاتها – 3 أجهزة حاسب آلى – 6 هواتف محمولة "بفحصهم تبين إحتوائهم على دلائل تؤكد نشاطهم الإجرامى" – 6 بطاقات دفع إلكترونى – مبلغ مالى "من متحصلات نشاطهم الإجرامى")، وبمواجهتهم إعترفوا بنشاطهم الإجرامى على النحو المشار إليه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.









