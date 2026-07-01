البرتغالي سانتوس الأقرب لتدريب الزمالك .. مهيب عبدالهادي يكشف

أكد الإعلامي مهيب عبدالهادي أن المدرب البرتغالي "سانتوس" هو المرشح الأقرب لتولي القيادة الفنية لنادي الزمالك خلال الفترة المقبلة.

وكتب عبدالهادي عبر حسابه الرسمي: "سانتوس البرتغالي. المدير الفني الأقرب لتولي قيادة نادي الزمالك ،كما انفردنا في برنامج اللعييييييييب. إلى الآن".

وكان قد أعلن الإعلامي أحمد حسن عن تفاصيل جديدة بشأن القيادة الفنية لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك، مؤكداً أن المدرب القادم خلفاً لمعتمد جمال سيكون مدرباً برتغالي الجنسية.

وقال أحمد حسن عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "كلام نهائي.. خليفة معتمد جمال في الزمالك سيكون مدرب برتغالي".

يأتي ذلك في ظل ترقب جماهير الزمالك لحسم ملف المدير الفني الجديد، بعد تولي معتمد جمال المهمة بشكل مؤقت وقيادته الفريق في عدد من المباريات المحلية والقارية.