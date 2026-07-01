لم تصل لتكلفة التشغيل.. السكك الحديد تعلق على زيادة أسعار تذاكر القطارات

علق المهندس محمد عامر ، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لسكك حديد مصر، على زيادة أسعار التذاكر قطارات السكة الحديد.

وأكد المهندس خلال تصريحاته لبرنامج مسؤليتي علي قناة صدي البلد للإعلامي أحمد موسي، أن الهيئة تنقل مليون راكب يوميًا على خطوطها وأسعار التذاكر الآن بعد الزيادة نصف أجرة الميكروباص على نفس الخطوط، وسعر التذكرة حتى الآن لم يصل إلى تكلفة التشغيل الحقيقي.

يستضيف برنامج “على مسئوليتي” المهندس وجدي رضوان، نائب وزير النقل للسكك الحديدية والجر الكهربائي، والمهندس محمد عامر، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لسكك حديد مصر، في حوار خاص يستعرض بالأرقام والحقائق مؤشرات الأداء والتشغيل، وحجم الاستثمارات التي ضختها الدولة لتحديث منظومة السكك الحديدية، وما تحقق من إنجازات في مجالات تحديث الوحدات المتحركة، وتطوير البنية الأساسية، وتحديث نظم الإشارات، ورفع كفاءة الورش، فضلًا عن الارتقاء بنظافة والاستعداد بالقطارات بجودة الخدمات المقدمة للركاب.



كما يسلط الحوار الضوء على أسعار الخدمة المقدمة و خطط التطوير في تعزيز معدلات السلامة والأمان، وتحقيق انتظام حركة القطارات، وزيادة الطاقة التشغيلية، وتعظيم الاستفادة من الأصول، إلى جانب استعراض الرؤية المستقبلية لوزارة النقل لاستكمال مسيرة التحديث والارتقاء بمنظومة السكك الحديدية وفق أحدث المعايير العالمية.