مدافع أستراليا يتحدّى محمد صلاح بتصريحات نارية

تحدّى جوردان بورس، لاعب منتخب أستراليا وفينورد الهولندي، منتخب مصر وتحديدًا محمد صلاح، قبل مواجهة دور الـ 32 ببطولة كأس العالم 2026.

ويُواجه منتخب مصر نظيره أستراليا، يوم الجمعة المقبل، في إطار دور الـ 32 ببطولة المونديال.

وقال «بوس» في تصريحات صحفية: “ربما خارج الملعب سيكون هناك بعض الاحترام، لكن داخل الملعب لا يوجد أي احترام - المسألة إما أن تأكل أو تُؤكل، أعتقد أن الجميع سيدخل المباراة بهذه العقلية، وهذه هي الطريقة التي سأدخل بها المباراة”.

مدافع أستراليا يتحدى صلاح

وعن مواجهة صلاح، أضاف: “من الواضح أنه لاعب من الطراز الرفيع، لقد كان في القمة لفترة طويلة جداً، وسنحتاج بالتأكيد إلى دراسة كيفية إيقافه وإيقاف مصر”.

واختتم: “لقد بدأنا في دراسة الخصم، وتبقت اللمسات الأخيرة”.