تفاهم أمريكي إيراني جديد.. الإفراج عن 3 مليارات دولار من الأموال المجمدة

كشفت تقارير عن تحقيق تقدم جديد في مسار التفاهمات بين الولايات المتحدة وإيران، بعد التوصل إلى اتفاق مبدئي بشأن الإفراج عن دفعة أولى من الأموال الإيرانية المجمدة والمحتجزة في قطر، وفقاً لما نقله موقع "أكسيوس".

وبحسب مصدر إقليمي، فإن الدفعة الأولى تبلغ 3 مليارات دولار، ولن تحول إلى إيران بشكل نقدي مباشر، بل سيسمح للبنك المركزي الإيراني باستخدامها في شراء سلع إنسانية، على أن يتم تأمين جزء من هذه السلع من السوق الأمريكية.

وفي سياق متصل، أفاد مصدران إقليميان بأن الاجتماعات الجارية في قطر بين الأطراف المعنية بتنفيذ مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران شهدت أجواء إيجابية، وأسهمت في تمهيد الطريق أمام انطلاق محادثات فنية خلال المرحلة المقبلة.

ووفقاً للمصادر، تركزت المناقشات في الدوحة حول عدد من الملفات الحساسة، أبرزها التطورات في مضيق هرمز، ومستقبل الأصول الإيرانية المجمدة، إلى جانب ملف وقف إطلاق النار في لبنان.

وأشار "أكسيوس" إلى أن المبعوثين الأمريكيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر سعيا خلال اللقاءات إلى إيصال رسالة واضحة للطرف الإيراني، مفادها أن الإصرار على فرض رسوم عبور في مضيق هرمز قد يهدد مسار الاتفاق بين البلدين.

ونقل الموقع عن مسؤول أمريكي قوله إن الرسالة التي وجهتها واشنطن إلى طهران كانت مباشرة: "فكروا بصورة أكبر"، في إشارة إلى أن التوصل لاتفاق شامل قد يحقق مكاسب اقتصادية وسياسية أوسع لإيران مقارنة بالمطالب الحالية.