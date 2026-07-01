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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

عيوب ومميزات "اسكرينات" الحماية على السيارات

عيوب اسكرينة السيارة
عيوب اسكرينة السيارة
عزة عاطف

شهدت أسواق العناية بالسيارات لعام 2026 الحالي إقبالًا قياسيًا على تركيب أفلام حماية الطلاء، والمعروفة تجاريًا بين المستهلكين باسم "الاسكرينات" أو هندسيًا بـ الـ PPF. 

وتعد هذه الطبقة اللدنة بمثابة درع مادي شفاف يُغلف شاسيه وجسم السيارة الخارجي ليعزل الطلاء تمامًا عن المحيط الخارجي. وفي ظل الارتفاع الملحوظ في تكاليف إعادة طلاء السيارات، باتت هذه التكنولوجيا خيارًا استثماريًا يبحث عنه المالكون لحماية استثماراتهم من العوامل الجوية والخدوش الجافة أثناء السير.

مميزات "اسكرينات" الحماية وخط الدفاع الأول عن طلاء الفبريكا

تحمل أفلام الحماية المطورة تقنيات مادية متقدمة تمنح المركبة فوائد لوجستية ممتدة على الطلاء الأصلي؛ حيث تعمل المادة المصنوعة من "الثروموبلاستيك يوريثان" كوسادة مرنة لامتصاص وتفكيك الطاقة الحركية الناتجة عن اصطدام الحصى الصغير والرمال والفضلات الكيميائية الناتجة عن الطيور، مما يمنع وصول الخدش ميكانيكيًا لطلاء الفبريكا الأساسي. 

وتتميز الأنواع برمجيًا بامتلاكها ذاكرة جزيئية تتيح لها خاصية المعالجة الذاتية، بحيث تختفي الخدوش الدائرية السطحية فوريًا بمجرد تعرض السيارة للحرارة ماديًا مثل أشعة الشمس المباشرة أو سكب ماء ساخن فوق الهيكل المتضرر.

إلى جانب ذلك، تشتمل الاسكرينات الحديثة على حواجب كيميائية تمنع أكسدة الطلاء الجاف وتغير لونه أو باهتانه بفعل القيادة الطويلة تحت درجات الحرارة المرتفعة، مما يحافظ على بريق صالة العرض لفترات ممتدة. 

وتشير تقارير التقييم اللوجستي لعام 2026 الحالي إلى أن الحفاظ على طلاء الفبريكا الأصلي خاليًا من العيوب يرفع من القيمة السعرية للمركبة عند إعادة البيع بنسبة ملموسة مقارنة بالسيارات غير المحمية.

عيوب "اسكرينات" الحماية والكلفة العالية وتحديات الصيانة

رغم الموثوقية العالية التي توفرها أفلام الحماية، إلا أنها لا تخلو من تحديات مادية ولوجستية يجب على المالك استيعابها قبل اتخاذ القرار الاستثماري بالتركيب، ويأتي على رأسها الكلفة المادية المرتفعة جدًا؛ إذ يتطلب تركيب حماية كاملة لجميع أجزاء السيارة مبالغ طائلة نتيجة دقة المواد التشغيلية وأجر الأيدي العاملة المحترفة. 

كما يؤدي اللجوء إلى مراكز غير معتمدة أو استخدام خامات رخيصة ومقلدة إلى تحول الاسكرينة ماديًا للون الأصفر بمرور الوقت، فضلاً عن خطورة تصلبها والتصاقها بشدة بالطلاء، مما يتسبب في تفكيك وانتزاع دهان السيارة الأصلي عند محاولة إزالتها لوجستيًا في المستقبل.

ولا تعني الاسكرينة إهمال نظافة المركبة، بل تتطلب محاذير خاصة ورعاية صارمة عند الغسيل، مثل تجنب تقريب مسدسات المياه ذات الضغط العالي من حواف وأطراف الفيلم المادي منعًا لتفكيكها أو اقتلاعها من الشاسيه. 

وفي النهاية يجب إدراك حدود الحماية التشغيلية لهذه الأفلام؛ فهي مصممة لمواجهة الخدوش السطحية وحصى الطرق الجاف، وليست درعًا مضادًا للحوادث الكبيرة، حيث إن الصدمات العنيفة أو الاحتكاكات العميقة ستخترق الطبقة ميكانيكيًا وتلحق الضرر المباشر بجسم السيارة.

نصيحة الخبراء لقرار الشراء بنهاية عام 2026

تجمع الآراء الهندسية في قطاع العناية بالسيارات لعام 2026 على أن جدوى الاستثمار في "اسكرينات" الحماية ترتبط مباشرة بالقيمة السعرية للمركبة ونمط استخدامها اللوجستي. 

فإذا كانت المركبة من الفئات الفاخرة، أو تقطع مسافات ممتدة يوميًا على الطرق السريعة، فإن الـ PPF يمثل خيارًا حكيمًا لحمايتها. ومع ذلك، يجب الحرص التام على اختيار مركز صيانة يمتلك فنيين مؤهلين برمجيًا لقص وتركيب الفيلم بدقة، مع التأكد من الحصول على شهادة ضمان موثقة تضمن سهولة إزالة الطبقة ماديًا في المستقبل دون خسائر.

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