قبل موقعة أستراليا.. محمد صلاح يوجه رسالة مهمة لهيثم حسن

كشف الناقد الرياضي خالد علي عن تفاصيل جلسة جمعت قائد منتخب مصر محمد صلاح بزميله هيثم حسن، قبل المواجهة المرتقبة أمام منتخب أستراليا في دور الـ32 من بطولة كأس العالم 2026.

وأوضح خالد علي، عبر حسابه على "فيسبوك"، أن محمد صلاح حرص على الحديث مع هيثم حسن، مطالبًا إياه بعدم إظهار أي علامات غضب أو استياء عبر مواقع التواصل الاجتماعي بسبب عدم مشاركته، مؤكدًا له ضرورة الحفاظ على تركيزه والالتزام في التدريبات كما اعتاد، مع ترك قرار المشاركة بالكامل للجهاز الفني بقيادة حسام حسن.

وبحسب خالد علي، شدد قائد المنتخب خلال الجلسة على أهمية الحفاظ على وحدة الفريق والانضباط داخل المعسكر، خاصة في هذه المرحلة الحاسمة من مشوار الفراعنة بالمونديال.

ويأتي ذلك في الوقت الذي تتجه فيه أنظار جماهير الكرة المصرية والعربية إلى المواجهة المرتقبة التي تجمع منتخب مصر ونظيره الأسترالي، مساء الجمعة 3 يوليو، ضمن منافسات دور الـ32 من بطولة كأس العالم 2026، المقامة في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة على ملعب "إيه تي آند تي" بولاية تكساس الأمريكية، حيث يسعى المنتخب المصري لمواصلة نتائجه المميزة وحجز بطاقة التأهل إلى الدور التالي من البطولة.