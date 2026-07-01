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برلمانية: ربط المصريين بالخارج بالمشروعات القومية يعزز الأمن الغذائي والاستثمار
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

برلمانية: ربط المصريين بالخارج بالمشروعات القومية يعزز الأمن الغذائي والاستثمار

النائبة سجى عمرو هندي
النائبة سجى عمرو هندي
محمد الشعراوي

أشادت النائبة سجى عمرو هندي، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، بتوقيع شركة تنمية الريف المصري الجديد بروتوكولي تعاون استراتيجي مع بنك مصر، بهدف دعم استثمارات المصريين في الخارج وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ضمن المشروع القومي العملاق لاستصلاح وتنمية المليون ونصف المليون فدان.

تمكين أبناء مصر المغتربين

وأكدت النائبة في تصريحات لها اليوم، أن هذا الاتفاق يمثل خطوة محورية وجادة نحو تمكين أبناء مصر المغتربين من المشاركة الفاعلة والمباشرة في المشروعات القومية الكبرى، وتوجيه مدخراتهم نحو قنوات استثمارية آمنة ومستدامة داخل وطنهم، مشيرة إلى أن الاستثمار في أراضي الريف المصري الجديد يعد فرصة ذهبية لربط الطيور المهاجرة بجذورها والمساهمة في تحقيق الأمن الغذائي القومي.

وأشارت عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب إلى الأهمية البالغة لتوفير حزم تمويلية ميسرة ومرنة من خلال القطاع المصرفي؛ حيث تساهم هذه الخطوة بشكل مباشر في تذليل العقبات التمويلية التي قد تواجه المنتفعين والمستثمرين الشباب.

وتابعت، كذلك تساعد في تسريع وتيرة استصلاح الأراضي وتحويلها إلى رقعة زراعية ومنتجة في وقت قياسي وخلق آلاف فرص العمل المباشرة وغير المباشرة للشباب في المناطق المستصلحة، مما يدعم التنمية المستدامة.

 معركة البناء والتنمية المستدامة

وتابعت، "إن هذا التعاون يعكس الرؤية الثاقبة والجدية الواضحة للدولة المصرية في جعل المصريين بالخارج شركاء أصيلين وركيزة أساسية في معركة البناء والتنمية المستدامة التي تشهدها البلاد."

وطالبت النائبة سجى عمرو هندي بضرورة التوسع في إطلاق مثل هذه الآليات والمبادرات الوطنية، ودعت إلى تقديم مزيد من التسهيلات الإجرائية والتشريعية للمصريين في الخارج، سواء فيما يتعلق بآليات تملك الأراضي، أو تبسيط إجراءات التحويلات البنكية، بالإضافة إلى توفير الدعم الفني والإرشادي اللازم لضمان نجاح مشروعاتهم الزراعية والصناعية على أرض مصر. بروتوكولي تعاون استراتيجي مع بنك مصر، بهدف دعم استثمارات المصريين في الخارج وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ضمن المشروع القومي العملاق لاستصلاح وتنمية المليون ونصف المليون فدان.

وأكدت النائبة في تصريحات لها اليوم، أن هذا الاتفاق يمثل خطوة محورية وجادة نحو تمكين أبناء مصر المغتربين من المشاركة الفاعلة والمباشرة في المشروعات القومية الكبرى، وتوجيه مدخراتهم نحو قنوات استثمارية آمنة ومستدامة داخل وطنهم، مشيرة إلى أن الاستثمار في أراضي الريف المصري الجديد يعد فرصة ذهبية لربط الطيور المهاجرة بجذورها والمساهمة في تحقيق الأمن الغذائي القومي.

وأشارت عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب إلى الأهمية البالغة لتوفير حزم تمويلية ميسرة ومرنة من خلال القطاع المصرفي؛ حيث تساهم هذه الخطوة بشكل مباشر في تذليل العقبات التمويلية التي قد تواجه المنتفعين والمستثمرين الشباب.

وتابعت، كذلك تساعد في تسريع وتيرة استصلاح الأراضي وتحويلها إلى رقعة زراعية ومنتجة في وقت قياسي وخلق آلاف فرص العمل المباشرة وغير المباشرة للشباب في المناطق المستصلحة، مما يدعم التنمية المستدامة.

وتابعت، "إن هذا التعاون يعكس الرؤية الثاقبة والجدية الواضحة للدولة المصرية في جعل المصريين بالخارج شركاء أصيلين وركيزة أساسية في معركة البناء والتنمية المستدامة التي تشهدها البلاد."

وطالبت النائبة سجى عمرو هندي بضرورة التوسع في إطلاق مثل هذه الآليات والمبادرات الوطنية، ودعت إلى تقديم مزيد من التسهيلات الإجرائية والتشريعية للمصريين في الخارج، سواء فيما يتعلق بآليات تملك الأراضي، أو تبسيط إجراءات التحويلات البنكية، بالإضافة إلى توفير الدعم الفني والإرشادي اللازم لضمان نجاح مشروعاتهم الزراعية والصناعية على أرض مصر.

النائبة سجى عمرو هندي مجلس النواب البرلمان الريف المصري

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