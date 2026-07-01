قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مفاجأة.. أكثر من نصف مستخدمي الإنترنت في مصر واجهوا عمليات احتيال إلكتروني
وزير المالية: زيادة الأجور 21% متجاوزة التضخم.. وتسهيلات ضريبية لدعم الاستثمار
رئيس الوزراء لمن يدعون المخالفات الوهمية: كل شيء مصور جوياً.. والتقارير تصل للمحافظين
مدبولي: إنشاء أكثر من مليون وحدة سكنية.. وإجراء تدخلات جراحية لـ 3.3 مليون مواطن
شهر المحرم.. لماذا يعد أفضل الصيام بعد رمضان وكيف تغتنه قبل انتهائه؟
الأمم المتحدة: توسيع المناطق الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية في غزة يُعرّض المدنيين وجهود الإغاثة للخطر
هل تتجه الحكومة إلى خفض أسعار البنزين قريبا؟.. رد حاسم من رئيس الوزراء
رئيس الوزراء: زيادة الـ 20% بكهرباء الأنشطة التجارية تخص المطاعم والكافيهات المخالفة للتوقيت الصيفي
مدبولي: المواطن لن يتأثر بأي زيادة في شرائح الكهرباء التجارية على من يعمل بعد مواعيد الغلق الصيفي
وزير المالية: إعفاء خدمات التكنولوجيا المالية من القيمة المضافة وحوافز جديدة للبورصة والمشروعات القومية
الداخلية تكشف حقيقة سرقة شقة منسوبة لوزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي بالمهندسين
الدولار يقترب من 48 جنيهًا.. انخفاض جديد يسيطر على أسعار الصرف في البنوك
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

البرلمان يضع روشتة لإنقاذ المنظومة الصحية.. تحركات لزيادة الأطباء وتطوير المستشفيات

مجلس النواب
مجلس النواب
حسن رضوان

تتجه الأنظار إلى مجلس النواب في ظل تصاعد الجدل حول مستقبل المنظومة الصحية، بعدما تزامنت التحركات البرلمانية مع مقترحات خفض أعداد المقبولين بالكليات الصحية، لتفتح نقاشًا أوسع حول أولويات الإصلاح. 

وبينما شددت لجنة الشؤون الصحية على ضرورة الإسراع في تشغيل المستشفيات المتعثرة وسد العجز في الأسرة والكوادر الطبية، أكد عدد من النواب أن التحدي الحقيقي لا يكمن في أعداد خريجي كليات الطب، بل في استمرار نقص الأطباء وهجرتهم، مطالبين باستراتيجية وطنية تعالج جذور الأزمة عبر تطوير التدريب الطبي، وتحسين بيئة العمل، وزيادة الاستثمارات في المستشفيات التعليمية.

وضعت لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، برئاسة الدكتور شريف باشا، عددًا من التوصيات الملزمة للحكومة لمعالجة أوجه القصور في الخدمات الصحية، خاصة بمحافظتي قنا والبحر الأحمر، مع تحديد جداول زمنية لإنجاز المشروعات الصحية المتعثرة.

وشملت التوصيات زيادة أسرة الرعاية المركزة بمحافظة قنا، والإسراع في إنشاء مستشفيات جديدة مع إدراجها ضمن الخطة الاستثمارية الحالية، وزيادة أعداد الأطباء وهيئات التمريض، وتشغيل مستشفى دشنا قبل نهاية نوفمبر 2026، واستلام مستشفى رأس غارب في موعد أقصاه ديسمبر 2026، إلى جانب رفع كفاءة أقسام الطوارئ وتوفير المستحقات المالية للأطقم الطبية.

وفي موازاة ذلك، أعلنت النائبة إيرين سعيد، عضو لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، رفضها لمقترح خفض أعداد المقبولين بالكليات الصحية بنسبة 20%، مؤكدة أن مواجهة أزمة القطاع الصحي لا تتحقق عبر تقليص أعداد الدارسين، وإنما من خلال رفع كفاءة منظومة التدريب الإكلينيكي وتطوير المستشفيات الجامعية.

أعداد الأطباء وأطقم التمريض

وأكدت أن استمرار العجز في أعداد الأطباء وأطقم التمريض يتطلب زيادة الكوادر المؤهلة وليس تقليلها، مشيرة إلى أن نقص أماكن التدريب العملي يمكن معالجته بالتوسع في المستشفيات التعليمية، بدلاً من خفض أعداد المقبولين.

وفي السياق ذاته، تقدم الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، بطلب إحاطة للحكومة طالب فيه بوضع استراتيجية وطنية متكاملة لمواجهة أزمة نقص الأطباء والحد من هجرتهم، مع ربط التوسع في كليات الطب بجودة التدريب الإكلينيكي وليس بتقليص أعداد الطلاب.

 الأزمة الحقيقية لا تكمن في أعداد خريجي كليات الطب

وأوضح محسب أن الأزمة الحقيقية لا تكمن في أعداد خريجي كليات الطب، وإنما في فقدان المنظومة الصحية لآلاف الأطباء بعد تأهيلهم، مشيرًا إلى أن أكثر من 110 آلاف طبيب مصري يعملون بالخارج، بينما لا يتجاوز عدد الأطباء العاملين داخل مصر نحو 120 ألفًا، وهو ما ينعكس على انخفاض معدل الكثافة الطبية إلى نحو 9 أطباء لكل 10 آلاف مواطن، مقارنة بالمعدل المرجعي العالمي البالغ 23 طبيبًا.

إعداد دراسة قومية تحدد الاحتياجات الفعلية

وطالب الحكومة بإعداد دراسة قومية تحدد الاحتياجات الفعلية من الأطباء حتى عام 2035، وتحسين بيئة العمل ومنظومة الأجور والحوافز، والتوسع في إنشاء المستشفيات الجامعية والتعليمية، مع إطلاق برنامج وطني لاستعادة الكفاءات الطبية المصرية العاملة بالخارج، وربط أعداد المقبولين بكليات الطب بالطاقة الاستيعابية الحقيقية للتدريب العملي، بما يحقق التوازن بين جودة التعليم واحتياجات سوق العمل.

مجلس النواب مستقبل المنظومة الصحية البرلمانية التحركات البرلمانية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

العراق يهز أركان الفساد.. من هي النائبة هند العباسي وقصة الأموال والذهب المضبوطين؟

العراق يهز أركان الفساد.. من هي النائبة هند العباسي وقصة الأموال والذهب المضبوطين؟

وزير التربية والتعليم

46 سؤال بـ60 درجة|مواصفات "الكيمياء والجغرافيا" قبل توزيعهما بلجان الثانوية العامة غداً

شهداء حريق منشأة ناصر

كواليس اللحظات الأخيرة بحياة مدير الحماية المدنية بالقاهرة بعد استشهاده في حريق منشأة ناصر

الزمالك

القضية رقم 16 .. الفيفا يعلن إيقاف قيد جديد على الزمالك

مشغولات ذهبية

عمّقت الخسائر .. مفاجأة في سعر أعلى جرام ذهب الآن بمصر

نتيجة الدبلومات الفنية 2026 برقم الجلوس

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2026 برقم الجلوس .. ترقبوها هنا

الأهلي

موسم الرحيل يقترب .. عروض سعودية ضخمة تربك حسابات الأهلي | إيه الحكاية؟

الدولار

عقب سلسلة من التراجعات.. مفاجأة في سعر صرف الدولار بالبنوك اليوم الأربعاء

ترشيحاتنا

جهود محافظة أسوان

أسوان.. تشغيل عبارة السلام بعد الإنتهاء من أعمال رفع كفاءتها

شهيد الواجب

اسمه في سجل الأبطال.. محافظ الدقهلية ينعى قائد الحماية المدنية بالقاهرة

محافظ الغربية

35 محضرًا خلال حملات رقابية مكثفة على المخابز بالغربية

بالصور

شبيهة لامبورجيني.. هيونداي تطلق سيارة أيونيك V

هيونداي IONIQ V
هيونداي IONIQ V
هيونداي IONIQ V

مبلغ صادم ..ساعة حماقي في آخر ظهور من hublot بـ 90 ألف فرنك سويسري

محمد حماقي
محمد حماقي
محمد حماقي

فستان أنيق.. سارة سلامة تستعرض رشاقتها

سارة سلامة
سارة سلامة
سارة سلامة

فستان لافت.. ريا أبي راشد تخطف الأنظار بظهورها

ريا أبي راشد
ريا أبي راشد
ريا أبي راشد

فيديو

النائبة هند العباسي

27 كيلو ذهب و57 مليون دولار.. مفاجآت داخل منزل نائبة عراقية

صورة أرشيفية

بعد فيديو أثار ضجة.. القبض على المتهم بالاعتداء على مسن في سوهاج

هبة مجدي

بعد إصابة هبة مجدي بالسرطان.. نجوم انتصروا على المرض وعادوا للحياة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود عشيش

محمود عشيش يكتب: ذكرى 30 يونيو.. حكاية وطن وإرادة شعب

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: من صخب الشارع إلى صمت الغرفة.. بطل جديد للسينما المصرية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: شروخٌ في مِرآة الطفولة

إجلال راضي

إجلال راضي تكتب: وكأنه موت ديجيتال

عائشة غنيمي

عائشة غنيمي تكتب : الاحتفاء بـ 13 عاما على ثورة 30 يونيو المجيدة

المزيد