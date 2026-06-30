أبو العينين يشيد بكلمة رئيس مجلس النواب في ذكرى 30 يونيو ويحيي الرئيس السيسي على قيادة مسيرة بناء مصر الحديث

أشاد النائب محمد أبو العينين،، بكلمة رئيس مجلس النواب بمناسبة الذكرى الثالثة عشرة لثورة 30 يونيو، مؤكدًا أنها عبرت عن عظمة هذه المناسبة الوطنية وما تمثله من نقطة فارقة في تاريخ الدولة المصرية.

وقال أبوالعينين، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، إن ما تحقق في مصر بعد ثورة 30 يونيو هو ثمرة عمل وجهد شارك فيه جميع المصريين لبناء الدولة الحديثة.

مشيرًا إلى أن مصر أصبحت اليوم نموذجًا في الأمن والأمان والاستقرار، الأمر الذي عزز مناخ الاستثمار وجعلها وجهة جاذبة للاستثمارات العالمية.

مصر نموذجًا في الأمن والأمان والاستقرار

ووجه التحية إلى الشعب المصري، والقوات المسلحة، وهيئة الشرطة، كما وجه تحية خاصة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدًا أنه قاد مسيرة بناء مصر الحديثة، وأن ما تشهده الدولة من إنجازات في مختلف القطاعات يعكس نجاح هذه المسيرة وثقة العالم في الاقتصاد المصري.

وأضاف أن اتفاقيات البترول التي يناقشها مجلس النواب اليوم ما كانت لترى النور لولا ما تتمتع به مصر من استقرار سياسي وأمني ومناخ استثماري جاذب، مشيدًا في الوقت نفسه بنجاح الدولة في سداد 6.1 مليار دولار من مستحقات شركات البترول وتصفير مديونياتها، معتبرًا أن ذلك يمثل رسالة ثقة قوية للمستثمرين ويعزز فرص جذب المزيد من الاستثمارات إلى قطاع الطاقة.