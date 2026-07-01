قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
حقوق إنسان النواب تستعرض جهود هيئة الاستعلامات بشأن تعزيز الوعي المجتمعي.. صور
بطل حتى اللحظة الأخيرة.. محافظ القاهرة ينعى اللواء محمد الشربينى مدير الحماية المدنية بالقاهرة
ترامب يقرر عدم استئناف الحملة العسكرية.. وكوشنر وويتكوف يجريان محادثات إيجابية
للمرة الثانية.. الرئيس الأوكراني يعلن استهداف مصفاة أوفا النفطية الروسية
في انتظار موافقة نتنياهو.. سموتريتش: خطة جديدة لإنشاء 3 مستوطنات في غزة
وزير الري يتابع خطة إنشاء منظومة “صاولات” لحجز ورد النيل والمخلفات العائمة
وزيرة التضامن تلتقي رئيس اللجنة الدينية بمجلس النواب وتناقش معه برنامج مودة
غرق شاب من سوهاج بترعة الدلتا الجديدة جنوب الحمام.. واستغاثة عاجلة للغطاسين
القبض على سيدة ادعت وفاة طليقها وتصطحب طفليها للمقابر.. وهذه عقوبتها بالقانون
الطماطم تتراجع 3 جنيهات والبامية تقفز أكثر من 14 جنيهًا.. مفاجأة في أسعار الخضروات اليوم
موسم الرحيل يقترب .. عروض سعودية ضخمة تربك حسابات الأهلي | إيه الحكاية؟
كيف يتحقق الأدب مع الله؟ علي جمعة يكشف الطريقة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

وزيرة التضامن تلتقي رئيس اللجنة الدينية بمجلس النواب وتناقش معه برنامج مودة

وزيرة التضامن تلتقي رئيس اللجنة الدينية بمجلس النواب
وزيرة التضامن تلتقي رئيس اللجنة الدينية بمجلس النواب
عبدالوكيل أبو القاسم

التقت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتور عمرو الورداني رئيس اللجنة الدينية بمجلس النواب، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة بحضور أيمن عبد الموجود الوكيل الدائم لوزارة التضامن الاجتماعي.

وتناول اللقاء بحث عدد من الموضوعات المتعلقة ببرامج وأنشطة الوزارة المختلفة، والتعاون مع اللجنة الدينية بمجلس النواب، حيث تم التطرق إلى البرنامج القومي للحفاظ على كيان الأسرة المصرية "مودة"، والذي يهدف إلى لبناء جيل أكثر وعيًا بقيمة الأسرة، وأكثر قدرة على تكوين أسر مستقرة وسعيدة.

وتحول "مودة" من مجرد برنامج توعوي إلى مشروع وطني شامل يدمج التدريب، والتأهيل، وبناء القدرات الحياتية، لحماية كيان الأسرة المصرية، وتستهدف الوزارة ترسيخ ثقافة الحوار، وتعزيز أسس التفاهم بين الأزواج، والحد من نسب الطلاق، كجزء من حماية النسيج الاجتماعي للوطن، وتأهيل الأجيال الجديدة بمهارات التعامل مع تحديات الحياة الزوجية، وتحويل قيم التماسك الأسري إلى ممارسة يومية تحافظ على استقرار المجتمع.

كما تطرق اللقاء إلى جهود الوزارة في ملف كفالة الأطفال بنظام الأسر البديلة الكافلة، حيث تواصل الوزارة جهودها في التوسع في منظومة الأسر البديلة، وذلك لأن الكفالة الأسرية تمثل ركيزة أساسية في سياسات الرعاية البديلة التي تتبناها الدولة المصرية.

واختتم اللقاء بتأكيد كلا الطرفين على أهمية استمرار التعاون والتنسيق بين الوزارة واللجنة الدينية بمجلس النواب.

وزيرة التضامن التضامن الاجتماعي مجلس النواب اللجنة الدينية اللجنة الدينية بمجلس النواب مايا مرسي عمرو الورداني العاصمة الجديدة البرنامج القومي للحفاظ على كيان الأسرة المصرية مودة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

العدادات الكودية

بشرى سارة: أنباء عن قرب حل مشكلة العدادات الكودية

مشغولات ذهبية

إلى أين يتجه المعدن الأصفر؟.. مفاجأة في أسعار الذهب اليوم

تموين

تحديث بطاقة التموين 2026.. خطوات تحديث البيانات إلكترونيا وشروط استمرار صرف الدعم

استراليا

نجم أستراليا يتحدى الفراعنة: لا أعرف من مصر سوى محمد صلاح.. ونسعى للثأر

النائبة العراقية هند العباسي

كنز من الذهب وملايين الدولارات.. مُداهمة منزل نائبة عراقية يكشف «مغارة علي بابا»

حالة الطقس

تحذير من ظاهرتين.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الـ 5 أيام المقبلة

فرج عامر

مهاجم فلسطيني هداف .. فرج عامر يفجّر مفاجأة لجمهور الأهلي

عداد

عداد الكهرباء هيتشال .. احذر التلاعب بتلك الإجراءات

ترشيحاتنا

صورة أرشيفية

محافظ الغربية يوجه بإزالة 19 حالة تعد على الزراعات وبناء مخالف وتغيرات مكانية فى المهد

حملات رقابية بالغربية

ضربة رقابية موجعة.. ضبط 23 ألف عبوة طبية مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية بالغربية

المتهم

القبض على لص سرق «هاتف محمول» من داخل محل بمدينة نصر

بالصور

وزير الري يتابع خطة إنشاء منظومة “صاولات” لحجز ورد النيل والمخلفات العائمة

اجتماع وزير الري
اجتماع وزير الري
اجتماع وزير الري

مضيق هرمز.. صراع السياسة والاقتصاد بين الولايات المتحدة وإيران

صورة مولدة بتقنية الذكاء الاصطناعي
صورة مولدة بتقنية الذكاء الاصطناعي
صورة مولدة بتقنية الذكاء الاصطناعي

بإطلالة رياضية.. رانيا يوسف تستعرض رشاقتها

رانيا يوسف
رانيا يوسف
رانيا يوسف

طريقة عمل سندوتشات الصيف والمصيف .. وصفة سريعة ولذيذة في 10 دقائق

طريقة عمل سندوتشات الصيف والمصيف
طريقة عمل سندوتشات الصيف والمصيف
طريقة عمل سندوتشات الصيف والمصيف

فيديو

هبة مجدي

تطورات جديدة في الحالة الصحية لـ هبة مجدي.. ومحمد محسن يُوجّه رسالة للجمهور | فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود عشيش

محمود عشيش يكتب: ذكرى 30 يونيو.. حكاية وطن وإرادة شعب

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: من صخب الشارع إلى صمت الغرفة.. بطل جديد للسينما المصرية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: شروخٌ في مِرآة الطفولة

إجلال راضي

إجلال راضي تكتب: وكأنه موت ديجيتال

عائشة غنيمي

عائشة غنيمي تكتب : الاحتفاء بـ 13 عاما على ثورة 30 يونيو المجيدة

المزيد