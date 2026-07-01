وزيرة التضامن تلتقي رئيس اللجنة الدينية بمجلس النواب وتناقش معه برنامج مودة

التقت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتور عمرو الورداني رئيس اللجنة الدينية بمجلس النواب، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة بحضور أيمن عبد الموجود الوكيل الدائم لوزارة التضامن الاجتماعي.

وتناول اللقاء بحث عدد من الموضوعات المتعلقة ببرامج وأنشطة الوزارة المختلفة، والتعاون مع اللجنة الدينية بمجلس النواب، حيث تم التطرق إلى البرنامج القومي للحفاظ على كيان الأسرة المصرية "مودة"، والذي يهدف إلى لبناء جيل أكثر وعيًا بقيمة الأسرة، وأكثر قدرة على تكوين أسر مستقرة وسعيدة.

وتحول "مودة" من مجرد برنامج توعوي إلى مشروع وطني شامل يدمج التدريب، والتأهيل، وبناء القدرات الحياتية، لحماية كيان الأسرة المصرية، وتستهدف الوزارة ترسيخ ثقافة الحوار، وتعزيز أسس التفاهم بين الأزواج، والحد من نسب الطلاق، كجزء من حماية النسيج الاجتماعي للوطن، وتأهيل الأجيال الجديدة بمهارات التعامل مع تحديات الحياة الزوجية، وتحويل قيم التماسك الأسري إلى ممارسة يومية تحافظ على استقرار المجتمع.

كما تطرق اللقاء إلى جهود الوزارة في ملف كفالة الأطفال بنظام الأسر البديلة الكافلة، حيث تواصل الوزارة جهودها في التوسع في منظومة الأسر البديلة، وذلك لأن الكفالة الأسرية تمثل ركيزة أساسية في سياسات الرعاية البديلة التي تتبناها الدولة المصرية.

واختتم اللقاء بتأكيد كلا الطرفين على أهمية استمرار التعاون والتنسيق بين الوزارة واللجنة الدينية بمجلس النواب.