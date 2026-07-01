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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

انطلاق المعسكر الرابع لبرلمان الطلائع والشباب والشيوخ بشرم الشيخ

المحافظ خلال اللقاء
المحافظ خلال اللقاء
ايمن محمد

شهد اللواء الدكتور إسماعيل كمال، محافظ جنوب سيناء، انطلاق فعاليات المعسكر الرابع من المعسكرات التدريبية والتثقيفية للجنة العامة لأعضاء برلمان الطلائع والشباب والشيوخ، والذي تستضيفه محافظة جنوب سيناء بالمدينة الشبابية بمدينة شرم الشيخ خلال الفترة من 28 إلى 30 يونيو 2026.

ويُقام المعسكر تحت رعاية جوهر نبيل، وزير الشباب والرياضة، وبحضور اللواء سامح المتولي، رئيس مدينة شرم الشيخ، ومحمد فتحي، مدير مديرية الشباب والرياضة بجنوب سيناء، إلى جانب عدد من القيادات الشبابية، لمناقشة الرؤية التطويرية للمحافظات الحدودية، في إطار جهود الدولة لتعزيز وعي الشباب وتمكينهم من المشاركة الفاعلة في مسيرة التنمية.

واستهلت فعاليات المعسكر بكلمات لقيادات البرلمان، أعقبها عرض تقديمي لأنشطة أعضاء البرلمان، إلى جانب محاكاة للجولات الميدانية التي نفذها الأعضاء بعدد من المحافظات الحدودية، وما أسفرت عنه من رؤى ومقترحات تدعم جهود التنمية الشاملة.

وأكد محافظ جنوب سيناء، خلال كلمته، أن هذا الملتقى يمثل تجربة وطنية رائدة تسهم في إعداد جيل واعٍ قادر على تحمل المسؤولية والمشاركة في صنع القرار، مشيرًا إلى أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بالشباب باعتبارهم الركيزة الأساسية لبناء المستقبل.

ووجه المحافظ الشكر والتقدير إلى جوهر نبيل، وزير الشباب والرياضة، لرعايته المعسكر وحرصه على تنفيذ مثل هذه المبادرات بالمحافظات، خاصة الحدودية منها، بما يعكس اهتمام الدولة بتنمية قدرات الشباب وتعزيز دورهم في دعم خطط التنمية.

وأشار إلى أن المحافظات الحدودية تحتاج إلى مزيد من الفعاليات التي تسهم في تنمية الوعي الوطني لدى الشباب، مؤكدًا أهمية الدور الذي يقوم به أعضاء برلمان الطلائع والشباب والشيوخ في طرح الأفكار والرؤى التي تدعم متخذي القرار وتسهم في تحقيق التنمية المستدامة.

واستعرض المحافظ أبرز المقومات التي تتمتع بها محافظة جنوب سيناء، متناولًا طبيعتها الجغرافية وتقسيمها الإداري وأهم مدنها، وما تزخر به من مقومات سياحية ودينية واستراتيجية، مؤكدًا أن المحافظة تمثل نموذجًا فريدًا للتنمية المتكاملة.

كما أشار إلى المكانة العالمية التي حققتها مدينة شرم الشيخ، وسعيها المتواصل لحصد المزيد من الجوائز الدولية المتخصصة، بما يعكس تميزها البيئي والسياحي، فضلًا عن استمرار جهود الأجهزة التنفيذية في تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين بمختلف المدن والتجمعات.

وخلال الحوار المفتوح، أجاب المحافظ عن استفسارات أعضاء البرلمان، مؤكدًا أن المحافظة تشهد تنفيذ عدد من المشروعات التنموية الكبرى التي تتيح فرصًا واعدة للشباب، وفي مقدمتها مشروع التجلي الأعظم بمدينة سانت كاترين، إلى جانب مشروعات سياحية وصناعية وزراعية متنوعة.

وأوضح، ردًا على أحد الأسئلة بشأن الربط بين مدينتي شرم الشيخ والغردقة، أن العمل جارٍ على تنفيذ مشروع لإنشاء مرسى لليخوت، ليكون حلقة وصل بحرية بين المدينتين، بما يدعم الحركة السياحية ويعزز التكامل بين المقاصد السياحية المصرية.

وفي ختام اللقاء، جدد محافظ جنوب سيناء شكره لوزير الشباب والرياضة ولجميع القائمين على تنظيم المعسكر، مؤكدًا تقديم المحافظة كامل الدعم والتسهيلات اللازمة لإنجاح فعالياته وتحقيق أهدافه في إعداد كوادر شبابية مؤهلة وقادرة على الإسهام بفاعلية في بناء الجمهورية الجديدة.

وعلى هامش الفعاليات، أهدى أعضاء برلمان الطلائع والشباب والشيوخ درع البرلمان إلى اللواء الدكتور إسماعيل كمال، تقديرًا لجهوده في دعم المعسكر وتوفير جميع الإمكانات اللازمة لإنجاحه.

جنوب سيناء المحافظ الطلائع الشباب شرم الشيخ

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