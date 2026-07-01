طارق السيد: حسام حسن يدرس الدفع بهيثم حسن بديلا لمحمد صلاح أمام أستراليا

كشف طارق السيد، لاعب الزمالك السابق، أن الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة حسام حسن يدرس الدفع بهيثم حسن في التشكيل الأساسي لمواجهة أستراليا، لتعويض غياب محمد صلاح حال تأكد عدم جاهزيته للمشاركة.

وأشار طارق السيد إلى أن هيثم حسن يمتلك الإمكانيات التي تؤهله للقيام بهذا الدور، خاصة مع قدرته على اللعب في مركز الجناح وتقديم الحلول الهجومية، في ظل أهمية المباراة المرتقبة بدور الـ32 من كأس العالم 2026.

وتأتي هذه الأنباء بالتزامن مع تقارير إعلامية أفادت بأن الجهاز الفني يجهز أكثر من بديل لتعويض محمد صلاح، ويضع هيثم حسن ضمن أبرز الخيارات المطروحة قبل مواجهة أستراليا.