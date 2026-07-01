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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

مدينة بورفؤاد: استمرار التوسع في زراعة المحاصيل الإستراتيجية الصيفية بمنطقة سهل الطينة

ارتفاع نسبة استصلاح الأراضي لتصبح 24 ألف فدان بمنطقة سهل الطينة
ارتفاع نسبة استصلاح الأراضي لتصبح 24 ألف فدان بمنطقة سهل الطينة
محمد الغزاوى

أعلنت سمر الموافي رئيس مدينة بورفؤاد، بمحافظة بورسعيد اليوم الأربعاء، عن المتابعة الدورية للمحاصيل الإستراتيجية الصيفية بمنطقة سهل الطينة، مؤكدة على أن هناك اهتماماً كبيراً لزيادة الرقعة الزراعية داخل مدينة بورفؤاد من المحاصيل الإستراتيجية مع الإهتمام بوجود المتابعات المستمرة مع خلال موسم الحصاد، فضلاً عن استمرار جهود تطهير الترع والقنوات.

ارتفاع نسبة استصلاح الأراضي لتصبح 24 ألف فدان بمنطقة سهل الطينة

وأشارت الأستاذة سمر الموافي إلى ضرورة التنسيق بين كافة الجهات الزراعية المختصة لإتخاذ كافة التيسيرات والتدابير اللازمة لمتابعة كافة المحاصيل الزراعية الصيفية وفحصها للنهوض بالزراعة، واستمرار حصاد محصول بنجر السكر من خلال التنسيق مع مديرية الزراعة واستصلاح الأراضي، وتوعية المزارعين بخطورة أي آفات وكيفية التصدي لها.

وأوضحت رئيس مدينة بورفؤاد الى أنه يتم متابعة عدداً من الزراعات الواعدة التي تمثل أهمية إقتصادية وغذائية كبيرة منها الكرواية والبصل والبطاطس ومشروعات الصوب الزراعية كشتلات المانجو ونخيل البرحي وشتلات الزيتون والافوكادو، مؤكدة بتوفير كافة التسهيلات وتذليل أي معوقات للمزارعين، مع تقديم الدعم لهم بما يحقق أهداف التعمير و التنمية الزراعية وزيادة الرقعة الزراعية داخل المحافظة.

وشددت الأستاذة سمر الموافي على أهمية وعي المواطنين القاطنين في منطقة سهل الطينة بجهود الدولة المصرية نحو الإرتقاء بحياتهم و تحقيق أقصى درجات الأمن والأمان،  مؤكدة بأن على المواطنين الوقوف جنباً إلى جنب مع الدولة المصرية،  لإنجاز خطط التنمية بالمنطقة،  لافتة بأننا نسعى في المقام الأول لخدمة المواطن والمزارع في هذه المناطق ولن يتم المساس بأي من حقوقهم.

وأشارت رئيس مدينة بورفؤاد إلى زيادة الرقعة الزراعية بالمدينة لتصبح 24 ألف فدان، والذي يأتي في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتعمير سيناء،  وزيادة المساحة المنزرعة خاصة من المحاصيل الإستراتيجية،  موجهة الشكر  للرئيس عبد الفتاح السيس رئيس الجمهورية والقوات المسلحة و اللواء ابراهيم ابو ليمون محافظ بورسعيد على الدعم المتواصل من منه في هذا الشأن.

بورسعيد محافظة بورسعيد مدينة بورفؤاد محافظ بورسعيد

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