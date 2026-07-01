بعد 4 ساعات بحث.. انتشال جثمان سائق كراكة انقلبت بترعة الإسماعيلية

انتشلت فرق الإنقاذ النهري جثمان سائق كراكة إثر انقلابها أثناء تنفيذ أعمال تطهير ترعة الإسماعيلية، اليوم الأربعاء، بمنطقة أبو شامية التابعة لمركز ومدينة أبوصوير.



وكانت الأجهزة الأمنية بمحافظة الإسماعيلية قد تلقت إخطارًا يفيد بانقلاب إحدى الكراكات العاملة في تطهير ترعة الإسماعيلية على طريق «الإسماعيلية – الزقازيق الزراعي» بالقرب من مدينة أبوصوير، ما أدى إلى سقوط سائقها في المياه.

وعلى الفور، انتقلت القيادات الأمنية وقوات الشرطة إلى موقع الحادث، وتم فرض كردون أمني بمحيط الواقعة، فيما دفعت شرطة المسطحات المائية وقوات الإنقاذ النهري بفرق متخصصة من الضفادع البشرية، والتي واصلت أعمال البحث لأكثر من أربع ساعات متصلة حتى تمكنت من انتشال جثمان السائق.

وتبين من الفحص أن المتوفى يُدعى السيد محمد السيد أبو المجد خاطر، يبلغ من العمر 25 عامًا، ومقيم بمركز الجمالية بمحافظة الدقهلية.

وتم نقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى القصاصين المركزي، تحت تصرف جهات التحقيق، فيما باشرت الأجهزة الأمنية تحرير المحضر اللازم، وجارٍ استكمال التحقيقات وسماع أقوال الشهود للوقوف على ملابسات وأسباب الحادث.