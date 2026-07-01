طارق يحيى: مواجهة أستراليا «الأصعب» والتأهل لدور الـ16 يتطلب تركيزًا كبيرًا | فيديو

أكد الكابتن طارق يحيى، نجم الزمالك السابق، أن مواجهة منتخب مصر أمام أستراليا، والمقرر إقامتها يوم الجمعة المقبل، ستكون من أصعب مباريات البطولة، مشيرًا إلى أن لقاءات خروج المغلوب دائمًا ما تُحسم بالتفاصيل الدقيقة، وهو ما يتطلب أعلى درجات التركيز من لاعبي المنتخب الوطني.

وخلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، أوضح يحيى أن مباريات الأدوار الإقصائية تختلف عن غيرها، إذ تشهد ضغوطًا عصبية كبيرة على اللاعبين، مؤكدًا أن منتخب مصر يمتلك القدرة على تجاوز هذه المرحلة والتأهل إلى دور الـ16.

وأضاف أن المنتخب الأسترالي يتميز بالسرعة في الخط الأمامي، الأمر الذي يستوجب تعاملًا دفاعيًا منظمًا للحد من خطورة لاعبيه، مشددًا على ضرورة استغلال الفرص وإدارة المباراة بذكاء.

وأشار إلى أن منتخب مصر يعاني من بعض الغيابات، وهو ما يفرض على الجهاز الفني بقيادة حسام حسن التعامل بمرونة مع مجريات اللقاء، خاصة فيما يتعلق بإجراء التبديلات في التوقيت المناسب، مؤكدًا أن حسن إدارة المباراة سيكون أحد مفاتيح تحقيق الفوز.

واكد على ثقته في قدرة المنتخب الوطني على تحقيق نتيجة إيجابية أمام أستراليا، لافتًا إلى أن المفاجآت التي شهدتها البطولة تمنح الفراعنة دافعًا كبيرًا لمواصلة المشوار وتحقيق التأهل.