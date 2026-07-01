خلاف على أولوية المرور.. القبض على سائق توك توك تعدى على فتاة بالضرب بالإسكندرية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطعى فيديو تم تداولهما بمواقع التواصل الإجتماعى تضمنا تضرر القائمة على النشر من قيام سائق مركبة "توك توك" بالتعدى عليها بالسب والضرب وإحداث تلفيات بسيارتها بالإسكندرية.

بالفحص تبين عدم ورود بلاغات فى هذا الشأن ، وأمكن تحديد القائمة على النشر (ربة منزل – مقيمة بدائرة قسم شرطة ثالث المنتزه) وبسؤالها قررت أنه بتاريخ 19/ مايو الماضى وحال سيرها بالسيارة خاصتها بأحد الشوارع بدائرة القسم حدثت بينها وقائد مركبة "توك توك" مشاجرة لخلافات حول أولوية المرور قام على إثرها الأخير بالتعدى عليها بالسب والضرب وإحداث إصابتها وتلفيات بسيارتها، وكذا محاولة خطف هاتفها المحمول لمنعها من التصوير.

أمكن تحديد وضبط المشكو فى حقه (سائق ، مقيم بدائرة قسم شرطة ثان الرمل) ، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه لذات الخلافات.





تم اتخاذ الإجراءات القانونية.





