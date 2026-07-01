ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال فنزويلا إلى 2295 قتيلا وسط استمرار عمليات الإنقاذ والإغاثة

ارتفعت حصيلة ضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب فنزويلا إلى 2295 قتيلاً، وفق أحدث حصيلة رسمية أعلنتها السلطات، بينما تواصل فرق الإنقاذ والإغاثة عمليات البحث عن ناجين تحت الأنقاض، في ظل مخاوف من ارتفاع عدد الضحايا مع استمرار أعمال المسح في المناطق الأكثر تضررًا.

وأكدت السلطات الفنزويلية أن فرق الدفاع المدني والجيش وفرق الطوارئ تعمل على مدار الساعة للوصول إلى المناطق المنكوبة، حيث تسببت قوة الزلزال في انهيار عدد كبير من المباني السكنية والمنشآت العامة، إضافة إلى تضرر البنية التحتية، بما في ذلك الطرق وشبكات الكهرباء والاتصالات.

وأشارت الجهات الرسمية إلى أن آلاف المواطنين اضطروا إلى مغادرة منازلهم، فيما جرى إنشاء مراكز إيواء مؤقتة لاستقبال المتضررين وتوفير الاحتياجات الأساسية، بالتوازي مع استمرار توزيع المساعدات الإنسانية والإمدادات الطبية والغذائية في المناطق المنكوبة.

وتواجه فرق الإنقاذ تحديات كبيرة بسبب حجم الدمار وصعوبة الوصول إلى بعض المناطق، فضلاً عن استمرار الهزات الارتدادية التي تعيق عمليات البحث وترفع من مخاطر انهيار المباني المتصدعة. كما دفعت السلطات بمعدات ثقيلة وفرق متخصصة في البحث والإنقاذ لتعزيز جهود الاستجابة.

وفي السياق ذاته، أعلنت الحكومة الفنزويلية حالة الطوارئ في المناطق المتضررة، داعية المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية إلى تقديم الدعم اللازم لمواجهة تداعيات الكارثة، في وقت تتزايد فيه الاحتياجات الإنسانية مع ارتفاع أعداد النازحين والمصابين.

من جانبها، أكدت منظمات الإغاثة الدولية أن الأولوية خلال الساعات المقبلة تتمثل في إنقاذ العالقين تحت الأنقاض، وتوفير الرعاية الطبية العاجلة للمصابين، وضمان وصول مياه الشرب والمواد الغذائية إلى المتضررين، إلى جانب الحد من المخاطر الصحية التي قد تنجم عن تضرر شبكات المياه والصرف الصحي.

ويُعد الزلزال من أكثر الكوارث الطبيعية دموية التي شهدتها فنزويلا في السنوات الأخيرة، إذ خلّف خسائر بشرية ومادية واسعة، بينما تواصل السلطات تقييم حجم الأضرار ووضع خطط لإعادة إعمار المناطق المنكوبة، بالتنسيق مع الجهات المحلية والدولية.

ومع استمرار عمليات البحث والإنقاذ، تبقى حصيلة الضحايا مرشحة للارتفاع، فيما تركز السلطات جهودها على إنقاذ أكبر عدد ممكن من العالقين، وتقديم الدعم للمتضررين، واحتواء التداعيات الإنسانية والاقتصادية التي خلفتها الكارثة.

