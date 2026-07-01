بورصة الدار البيضاء تنهي تداولاتها على وقع الانخفاض

أنهت بورصة الدار البيضاء تداولاتها، اليوم /الأربعاء/، على وقع الانخفاض، حيث سجل مؤشرها الرئيسي “مازي” تراجعا بنسبة 0,53 % ، ليستقر بذلك عند 18.121,27 نقطة.

من جانبه، سجل مؤشر “MASI.20″، الذي يعكس أداء 20 شركة مدرجة بالبورصة، انخفاضا بنسبة 0,31 % إلى 1.333,52 نقطة، وسجل MASI.ESG، مؤشر الشركات الحاصلة على أفضل تصنيف ESG، خسارة بنسبة 0,8 % إلى 1.286,46 نقطة.

بدوره، سجل “MASI Mid and Small Cap”، مؤشر أداء أسعار الشركات الصغيرة والمتوسطة المدرجة في البورصة، انخفاضا بنسبة 0,26 % إلى 1.829,08 نقطة.

وفي ما يتعلق بالمؤشرات الدولية، أغلق كل من مؤشر “إف تي إس إي – سي إس إي موروكو 15″، ومؤشر “إف تي إس إي – سي إس إي موروكو آل – ليكيد”، على خسارة بنسبة 0,49 % إلى 17.394,21 نقطة، وبنسبة 0,67 % إلى 15.615,44 نقطة، على التوالي.

وبلغ الحجم الإجمالي للتداولات حوالي 82,8 مليون درهم، سجلت في السوق المركزي (الأسهم)، أما في ما يتعلق برسملة البورصة فقد بلغت حوالي 1.037 مليار درهم.