احم نفسك منها.. إليك طرق الوقاية من أمراض الكلى

يعاني عدد كبير من الأشخاص من أمراض الكلى خاصة مع تقدم العمر لذا من المهم معرفة كيفية الحفاظ عليها.

إليكم طرق الحفاظ على الكلى من الأمراض المختلفة وفقا لما جاء في موقع “ webmd”

لا تفرط في تناول الأدوية

مضادات الالتهاب غير الستيرويدية هي أدوية مضادة للالتهاب غير ستيرويدية، مثل الإيبوبروفين والنابروكسين و قد تُلحق الضرر بالكلى إذا تم تناول جرعات كبيرة منها دفعة واحدة أو بشكل متكرر كما أن استخدام مثبطات مضخة البروتون (PPIs) لعلاج القرحة أو الارتجاع المعدي المريئي لفترة طويلة قد يزيد من احتمالية الإصابة بأمراض الكلى المزمنة و لا ينبغي تناولها إلا إذا وصفها الطبيب.

الحذر من استخدام المضادات الحيوية

قد تُلحق هذه الأدوية المُضادة للبكتيريا الضرر بالكلى عند الإفراط في استخدامها وقد يحدث ذلك حتى لو كنت تتمتع بصحة جيدة، إلا أن الأمر يصبح أكثر خطورة إذا لم تعمل الكلى بكفاءة و بعض الأنواع، مثل البنسلين والسلفوناميدات والسيفالوسبورينات، أكثر عرضة للتسبب في مشاكل.

تجنب المكملات العشبية

لا يُلزم مصنّعو المكملات الغذائية بإثبات سلامة منتجاتهم، وقد يُلحق بعضها الضرر بالكلى وتكون هذه المكملات ضارة بشكل خاص لمن يعانون من أمراض الكلى، لأنها قد تُفاقم الحالة أو تُؤثر على فعالية بعض الأدويةو استشر طبيبك قبل تجربة أي مكمل عشبي.

تناول طعاماً صحياً

تقوم الكليتان بمعالجة كل ما تأكله أو تشربه، بما في ذلك أي شيء ضار، مثل الدهون والملح والسكريات ومع مرور الوقت، قد يؤدي سوء التغذية إلى ارتفاع ضغط الدم، والسمنة، والسكري، وغيرها من الحالات التي تُرهق الكليتين أما النظام الغذائي الصحي فيتضمن الكثير من الخضراوات والفواكه والحبوب الكاملة، وقليلًا من الأطعمة المصنعة.

انتبه لكمية الملح

يؤثر هذا المعدن على الأشخاص بطرق مختلفة فبالنسبة للبعض، يبدو أنه يزيد من نسبة البروتين في البول، مما قد يضر بالكلى أو يزيد من سوء أمراض الكلى لدى المصابين بها كما أن الإفراط في تناول الملح يزيد من احتمالية الإصابة بارتفاع ضغط الدم، وهو سبب شائع لأمراض الكلى، بالإضافة إلى حصى الكلى، التي قد تكون مؤلمة للغاية وقد تسبب تلفًا في حال عدم علاجها.

اشرب كمية كافية من الماء

يساعد الماء على إيصال العناصر الغذائية المهمة إلى الكليتين ونقل الفضلات إلى المثانة على شكل بول و إذا لم تشرب كمية كافية من الماء، فقد تنسد المرشحات الدقيقة داخل الكليتين، مما يؤدي إلى تكوّن حصى الكلى والتهابات. حتى الجفاف الطفيف قد يُلحق الضرر بالكليتين إذا تكرر وعادةً ما يكون شرب من أربعة إلى ستة أكواب من الماء يوميًا كافيًا، ولكن قد تحتاج إلى المزيد إذا كنت مريضًا أو في الطقس الحار.

ممارسة الرياضة

تمامًا كما هو الحال مع النظام الغذائي الصحي، يساعد هذا في الوقاية من أمراض مثل السكري وأمراض القلب التي قد تؤدي إلى تلف الكلى و لكن لا تحاول الانتقال فجأة من نمط حياة خامل إلى ممارسة الرياضة بانتظام فالإفراط في التمارين الرياضية قد يضر بكليتيك إذا لم تكن مستعدًا لذلك.

ابدأ تدريجيًا حتى تصل إلى 30 إلى 60 دقيقة على الأقل خمسة أيام في الأسبوع و ابدأ ببطء إذا لم تمارس الرياضة لفترة، واستشر طبيبك أولًا إذا كنت تعاني من أي مشاكل صحية.

اخضع للفحص

من المهم معرفة مدى تعرضك لخطر الإصابة بأمراض الكلى. يزداد هذا الخطر إذا كنت أنت أو أحد أقاربك المقربين مصابًا بأمراض القلب، أو ارتفاع ضغط الدم، أو السكري، أو إذا كان لديك تاريخ عائلي من الفشل الكلوي وفي هذه الحالات، قد يقترح طبيبك إجراء فحوصات محددة للكلى كجزء من فحصك الدوري. كلما تم اكتشاف المرض مبكرًا، كان علاجه أسهل، بل ويمكن في بعض الأحيان إيقافه تمامًا.

احذر من تناول الكحول

إذا كنت تتمتع بصحة جيدة، فمن غير المرجح أن يُلحق تناول مشروب أو اثنين ضرراً بكليتيك لكن الإفراط في الشرب (تناول أكثر من أربعة مشروبات في أقل من ساعتين) قد يُسبب ضرراً مفاجئاً وخطيراً، وربما يؤدي إلى مشاكل صحية طويلة الأمد كما أن الكحول غالباً ما يُسبب الجفاف، مما قد يُعيق عمل الكليتين بشكل سليم، ويؤدي إلى زيادة الوزن، وأمراض الكبد، وارتفاع ضغط الدم، وغيرها من الحالات التي تُرهق الكليتين.

الإقلاع عن التدخين

يزيد التدخين من خطر الإصابة بسرطان الكلى، ويُلحق الضرر بالأوعية الدموية، مما يؤثر على الكلى عن طريق إبطاء تدفق الدم إليها و إضافةً إلى ذلك، قد يؤثر التدخين على بعض الأدوية المستخدمة لعلاج ارتفاع ضغط الدم. وهذا أمرٌ خطير، لأن ارتفاع ضغط الدم غير المُسيطر عليه يُعدّ سببًا رئيسيًا لأمراض الكلى.

إدارة المشاكل الصحية

أكثر حالتين شيوعًا تؤثران على الكلى هما داء السكري وارتفاع ضغط الدم يساعد اتباع نظام غذائي متوازن وممارسة الرياضة بانتظام على السيطرة على كليهما بالنسبة لداء السكري، من المهم أيضًا مراقبة مستوى السكر في الدم عن كثب وتناول الأنسولين عند الحاجة. أما بالنسبة لارتفاع ضغط الدم، فيجب فحص مستويات السكر بانتظام وتناول جميع الأدوية تمامًا كما وصفها الطبيب