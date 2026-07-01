صفية العمري عن مُروّجي شائعة وفاتها: «حسبي الله ونعم الوكيل فيكم»

طمأنت الفنانة صفية العمري جمهورها ومحبيها على حالتها الصحية، بعد تداول شائعة وفاتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مُؤكدة أنها تتمتع بصحة جيدة، قائلة: «أنا حلوة وزي الفل.. والله يسامحهم على كلامهم، لكن كل شيء مقدر ومكتوب».

وخلال مداخلة هاتفية ببرنامج «تفاصيل» مع الإعلامية نهال طايل، عبر قناة صدى البلد 2، أعربت صفية العمري عن استيائها من الشائعة، مؤكدة أن أخطر ما فيها ليس تأثيرها عليها شخصيًا، وإنما على أسرتها ومحبيها، خاصة أبنائها المقيمين خارج مصر.



وقالت صفية العمري: «الشائعات زمان مكنتش بهتم بيها ولا كانت بتأثر فيا، لكن شائعة الوفاة مش بتخضني أنا بس، دي بتخض ناس كتير حواليا. أولادي لما يكونوا في الغربة ويقروا خبر زي ده يجرالهم إيه؟ طول النهار بتجيلي تليفونات من كل البلاد عشان يطمنوا عليا، والحمد لله الناس بتحبني، لكن ليه نؤذي مشاعر الناس بالشكل ده؟ هتستفيدوا إيه من أذية الناس؟ وحسبي الله ونعم الوكيل».



كما كشفت صفية العمري أن ابتعادها عن الساحة الفنية لم يكن بقرار منها، موضحة أنها لم تتلقَّ خلال الفترة الماضية أعمالًا تليق بتاريخها الفني، مؤكدة رفضها المشاركة في أي عمل أقل من المستوى الذي اعتاد عليه جمهورها، حتى لا يؤثر ذلك على رصيدها الفني الذي حققته على مدار مشوارها.