موعد تسديد الاهلي غرامه كهربا للزمالك

كشف محمد بركات نجم الأهلي السابق موقف النادي الأهلي من دفع غرامة محمود عبد المنعم كهربا لاعب الأهلي قبل مواجهة السوبر ضد الزمالك.



قال بركات في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "ما يُعجبني هو أن كهربا يتدرب ولا يشغل باله بأي شئ تركيزه في التدريبات"



أضاف: " مسؤولو الأهلي اتفقوا مع كهربا على حل أزمة الغرامة بعد تسلم مقدم رعاية الموسم الجديد"



وختم حديثه قائلا: "أعتقد أن الأهلي سيقف بجوار كهربا بكل تأكيد"

غرامه كهربا لصالح الزمالك

ووقعت المحكمة الرياضية غرامة ضد كهربا لاعب النادي الأهلي لصالح الزمالك تبلغ قيمتها 2 مليون و400 ألف دولار، وفي حالة سدادها سيتم إلغاء الإيقاف على الفور.

وتعاقد النادي الأهلي مع محمود عبد المنعم كهربا في شهر ديسمبر عام 2019 لمدة 4 سنوات ونصف.

وجه محمود كهربا لاعب فريق الأهلي رسالة عبر حسابة بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وكتب كهربا: لا سامحكم الله علي أصغر كلمة خرجت من افواهكم ليست فينا.. حسبنا الله فيمن قال فينا ما ليس فينا ونسب الينا ما لم نفعل وتجاوز في حقنا وكفي بالله شهيدا.