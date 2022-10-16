بركات يكشف سلبيات أداء الأهلي مع مارسيل كولر

كشف محمد بركات نجم الأهلي السابق سلبيات أداء الأهلي تحت قيادة المدرب السويسري مارسيل كولر.

قال بركات في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "مينفعش أكون بلعب على أرضي في مصر، ويجي عليا 3 فرص، ودي من ضمن السلبيات في أداء الأهلي مع كولر".

أضاف: "لازم يكون في حذر دفاعي أكتر من كدة خاصة في الماتشات اللي بلعبها على أرضي" .

وختم حديثه قائلا: "الترجي كان هيودع دوري الأبطال ومازيمبي خرج من دور الـ32 والبطولة صعبة متتحملش أخطاء دفاعية".

وفاز الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على نظيره الاتحاد المنستيري برباعية مقابل لا شيء، في مجموع المباراتين، في إطار دور الـ 32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا، وتأهل رسمياً إلى دور المجموعات.