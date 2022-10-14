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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

التأهل لنهائي البطولة العربية.. إليكم أخبار النادي الأهلي اليوم

أخبار النادي الأهلي
أخبار النادي الأهلي

أخبار النادي الأهلي …شهد النادي   الأهلي على مدار الساعات الماضية ، العديد من الأخبار والأحداث المهمة والتي يرصدها لكم صدى البلد في السطور التالية:

 

الأهلي يتأهل إلى نهائي البطولة العربية للسلة بعد الفوز على الكاظمة الكويتي

 

تأهل فريق سلة النادي الأهلي رجال إلى نهائي البطولة العربية بعد الفوز على منافسه الكاظمة الكويتي بنتيجة 95- 91 .


الأهلي يختتم تدريباته استعدادًا لمباراة الاتحاد المنستيري في دوري أبطال إفريقيا


 

اختتم الفريق الاول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته مساء اليوم على ملعب التتش، استعدادًا لمباراة الاتحاد المنستيري المقرر لها السادسة مساء غد السبت، على استاد الأهلي ‏we‏ السلام، في إياب دور الـ32 بدوري أبطال إفريقيا.‏

 

مشجع يدعم كهربا بمليون جنيه لتسديد غرامة الزمالك.. اعرف ردَّ نجم الأهلي

نشر محمود كهربا نجم النادي الأهلي، رسالة من أحد المشجعين؛ لدعمه في دفع الغرامة المقرر عليه، بعدما حصل نادي الزمالك على حكم نهائي ضد محمود كهربا بإيقافه 6 أشهر، بقرار من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، بعد الشكوى التي قدمها النادي الأبيض للحصول على قيمة الغرامة.

 

دوري أبطال أفريقيا.. كولر يعلن قائمة الأهلي لمباراة الاتحاد المنستيري

 

 


أعلن مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قائمة الفريق ‏استعدادًا لمباراة الاتحاد المنستيري المقرر لها السادسة مساء غد السبت على استاد ‏الأهلي ‏we‏ السلام في إياب دور الـ32 بدوري أبطال إفريقيا.‏

 

رسمياً.. الأهلي يُعلن تعاقده مع الإسباني ديفيد ديفيز لقيادة فريق اليد

 

 


أعلن خالد العوضي، مدير عام النشاط الرياضي بالنادي الأهلي، أن النادي الأحمر، تعاقد مع الإسباني ديفيد ديفيز، المدير الفني الأسبق للمنتخب الوطني المصري لكرة اليد، ليتولى مهمة تدريب الفريق الأول لرجال كرة اليد بالقلعة الحمراء.

 

بعد تعاقد الأهلي معه.. السيرة الذاتية لديفيد ديفيز مدرب رجال اليد


 

أكد خالد العوضي، مدير عام النشاط الرياضي بالنادي الأهلي، أن النادي أنهى التعاقد مع الإسباني ديفيد ديفيز، المدير الفني الأسبق للمنتخب الوطني لكرة اليد، لتولي مهام تدريب الفريق الأول لكرة اليد رجال بالنادي.

 

 

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