أخبار النادي الأهلي| كولر غاضب من اللاعبين.. موعد انتهاء أزمة كهربا.. المتسبب في إفساد صفقة مارسينهو.. سبب فشل انتقال ثنائي الفريق لفيوتشر

أ خبار النادي الأهلي …شهد النادي الأهلي على مدار الساعات الماضية ، العديد من الأخبار والأحداث المهمة والتي يرصدها لكم صدى البلد في السطور التالية:

أ خبار النادي الأهلي .. كشف الإعلامي محمد شبانة، أن السويسري مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي، عقد جلسة مع اللاعبين بعد العودة من تونس، وخوض مران مساء الإثنين؛ استعداداً لمباراة الإياب والمقرر لها يوم السبت المقبل.

أ خبار النادي الأهلي …نشر فرج عامر، رئيس نادي سموحة السابق، تغريدة عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي الشهير “تويتر".

أ خبار النادي الأهلي …أعلن نادي الزمالك، أمس الاثنين، تعاقده مع مصطفى شلبي، نجم فريق إنبي، قبل دقائق قليلة، من إغلاق سوق الانتقالات الصيفية.

أ خبار النادي الأهلي …كشف الإعلامي أحمد شوبير، عن سبب فشل انضمام ثنائي النادي الأهلي، محمد محمود وزياد طارق، إلى صفوف فيوتشر، قبل انتهاء فترة الانتقالات الصيفية.

أ خبار النادي الأهلي …أطلق الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” عملية تقديم الأندية على الانترنت، للحصول على بدل مشاركة لاعبيهم في بطولة كأس العالم 2022، التي ستقام في قطر.

أ خبار النادي الأهلي …نشر اللاعب محمود كهربا لاعب النادي الأهلي صورة جديدة عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.

أ خبار النادي الأهلي …كشف الإعلامي أحمد شوبير، عن مفاجأة بشأن تراجع مجلس إدارة النادي الأهلي، عن ضم البرازيلي مارسينهو، لاعب كاواساكي فرونتال الياباني، خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

أ خبار النادي الأهلي …نشر اللاعب عمرو السولية عدة صور عبر خاصية الستوري علي صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات “إنستجرام”.