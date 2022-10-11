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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أخبار النادي الأهلي| كولر غاضب من اللاعبين.. موعد انتهاء أزمة كهربا.. المتسبب في إفساد صفقة مارسينهو.. سبب فشل انتقال ثنائي الفريق لفيوتشر

النادي الأهلي
النادي الأهلي

أخبار النادي الأهلي …شهد النادي   الأهلي على مدار الساعات الماضية ، العديد من الأخبار والأحداث المهمة والتي يرصدها لكم صدى البلد في السطور التالية:

كولر يغضب من لاعبي الأهلي ويوجه لهم رسالة شديدة اللهجة

أخبار النادي الأهلي.. كشف الإعلامي محمد شبانة، أن السويسري مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي، عقد جلسة مع اللاعبين بعد العودة من تونس، وخوض مران مساء الإثنين؛ استعداداً لمباراة الإياب والمقرر لها يوم السبت المقبل. 

فرج عامر يعلن موعد إنتهاء أزمة كهربا والمشاركة في مباريات الأهلي

أخبار النادي الأهلي …نشر فرج عامر، رئيس نادي سموحة السابق، تغريدة عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي الشهير  “تويتر".

 

اختار الأحمر.. القصة الكاملة لتحول صفقة مصطفى شلبي من الأهلي إلى الزمالك

أخبار النادي الأهلي …أعلن نادي الزمالك، أمس الاثنين، تعاقده مع مصطفى شلبي، نجم فريق إنبي، قبل دقائق قليلة، من إغلاق سوق الانتقالات الصيفية.

أحمد شوبير يكشف عن سبب فشل انتقال ثنائي الأهلي إلى فيوتشر

أخبار النادي الأهلي …كشف الإعلامي أحمد شوبير، عن سبب فشل انضمام ثنائي النادي الأهلي، محمد محمود وزياد طارق، إلى صفوف فيوتشر، قبل انتهاء فترة الانتقالات الصيفية.

200 ألف جنيه يوميا..فيفا يعوض الأهلي والزمالك بمبالغ ضخمة بسبب كأس العالم

أخبار النادي الأهلي …أطلق الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” عملية تقديم الأندية على الانترنت، للحصول على بدل مشاركة لاعبيهم في بطولة كأس العالم 2022، التي ستقام في قطر.

شاهد كهربا ينشر صورة من تدريبه مع الأهلي.. شاهد

أخبار النادي الأهلي …نشر اللاعب محمود كهربا لاعب النادي الأهلي صورة جديدة عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.

مفاجأة.. شوبير: في ناس تدخلت لإفساد صفقة انتقال مارسينهو للأهلي.. تفاصيل

أخبار النادي الأهلي …كشف الإعلامي أحمد شوبير، عن مفاجأة بشأن تراجع مجلس إدارة  النادي الأهلي، عن ضم البرازيلي مارسينهو، لاعب كاواساكي فرونتال الياباني، خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

شاهد| السولية يحتفل مع لاعبي الأهلي بالفوز على الاتحاد المنستيري

أخبار النادي الأهلي …نشر اللاعب عمرو السولية عدة صور عبر خاصية الستوري علي صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات “إنستجرام”.

برونو سافيو لجماهير الأهلي: لا أمتلك حسابا على تويتر

أخبار النادي الأهلي …نفي البرازيلي برونو سافيو لاعب الأهلي الجديد امتلاكه لحساب على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر". 

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