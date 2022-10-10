أول تعليق من مصطفى شلبي على انضمامه للزمالك:هدفي إسعاد جماهير القلعة البيضاء

أبدى مصطفى شلبي جناح فريق الزمالك المنضم حديثا للقلعة البيضاء قادما من إنبي عن سعادته بالانتقال للفريق الأبيض خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأوضح اللاعب أنه سيبذل قصارى جهده مع الزمالك لتحقيق البطولات وإسعاد الجماهير الزملكاوية .

وفي سياق متصل أكد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك أن مصطفى شلبي جناح الفريق الأول لكرة القدم بنادي إنبي المنضم رسميا للأبيض من أفضل الأجنحة اليسرى في الدوري المصري .

وأكد رئيس القلعة البيضاء أن مصطفى شلبي يستحق اللعب في منتخب مصر لأنه من أفضل اللاعبين في هذا المركز، كما أنه لاعب أخلاقياته جيدة جدا.

وأوضح أن الأهلي حاول ضم مصطفى شلبي وشدد على أن اللاعب وقع للزمالك منذ شهر ونصف تقريبا، بعز الاتفاق مع أيمن الشريعي رئيس إنبي.

