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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أحمد شوبير يكشف عن سبب فشل انتقال ثنائي الأهلي إلى فيوتشر

الإعلامي أحمد شوبير
الإعلامي أحمد شوبير

كشف الإعلامي أحمد شوبير، عن سبب فشل انضمام ثنائي النادي الأهلي، محمد محمود وزياد طارق، إلى صفوف فيوتشر، قبل انتهاء فترة الانتقالات الصيفية.

وقال شوبير عبر برنامجه الإذاعي “مع شوبير”:" نادي فيوتشر دخل في مفاوضات مع إدارة النادي الأهلي، لضم محمد محمود وزياد طارق على سبيل الإعارة، مقابل تحمل راتب الثنائي".

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وأضاف شوبير:" إدارة الأهلي رفضت طلب فيوتشر بالموافقة على رحيل الثنائي بدون دفع مقابل مادي".

وانتهت فترة الانتقالات الصيفية، في تمام الثانية عشر من صباح اليوم، الثلاثاء، حيث دعم الأهلي صفوفه بـ 5 صفقات، بينما أبرم فيوتشر 11 صفقة.

 

صفقات الأهلي:


البرازيلي برونو سافيو من نادي بوليفار البوليفي
اشادي حسين من سيراميكا كليوباترا 
مصطفى سعد “ميسي” من سيراميكا كليوباترا 

عبد الرحمن رشدان من وادي دجلة
كريم الدبيس من وادي دجلة
 

صفقات فيوتشر:

عمر السعيد

مهند لاشين 
علي الفيل 
أحمد يحيى
عبد الله ياسين

هشام حافظ
علي زعزع
هشام بلحة
مودي شلاطه
الغيني حاجي باري

الأهلى فيوتشر شوبير محمد محمود زياد طارق

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