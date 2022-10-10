إزاي الدوري المصري هيلعب 4 جولات أثناء كأس العالم.. رابطة الأندية يجيب

جاوب أحمد دياب رئيس رابطة الأندية، على سؤالا :"إزاي الدوري المصري هيلعب ٤ جولات أثناء كأس العالم".

وأضاف أحمد دياب، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، مقدم برنامج الحكاية، المذاع عبر قناة ام بي سي مصر، مساء اليوم الأحد، أن :"هذا الأمر يتم بشكل طبيعي، وهناك دوريات كثيرة تنفذ هذا الأمر على مستوى العالم، وبقلنا فترة ننادي بأن ننفذ تنظيم الدوري بالشكل الطبيعي".

هنخلص الدوري في موعده

وتابع أحمد دياب رئيس رابطة الأندية، أن لأول مرة هنخلص الدوري في موعد محدد، وينتهي يوم ٣٠ يونيو المقبل.

وأضاف أحمد دياب رئيس رابطة الأندية، أن الجميع حريص على عودة الجماهير إلى الملاعب ولكنها يجب أن تكون تدريجية، عودة الجماهير بعد انقطاع طويل يجب أن تكون بالتدريج وهو ما حدث في إنجلترا نفسها.

وتابع أحمد دياب رئيس رابطة الأندية، أن الجمهور المصري جمهور متميز، ويقدم شكلا يليق بنا في المحافل الدولية.



