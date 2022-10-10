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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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رابطة الأندية تفجر مفاجأة للجماهير عن الدوري الموسم الحالي | شاهد

رابطة الأندية
رابطة الأندية

كشف أحمد دياب رئيس رابطة الأندية، تفاصيل انطلاق بطولة الدوري العام، مؤكدا أن بطولة الدوري العام في الموسم الحالي تنطلق بشكل أكثر تنظيما. 

 

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رابطة الأندية تقدم قرعة الدوري 24 ساعة وتؤجل انطلاق المسابقة يومين.. فيديو


وقال أحمد دياب، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، مقدم برنامج الحكاية، المذاع عبر قناة ام بي سي مصر، مساء اليوم الأحد، إن :"هنبتدي الدوري بـ٦ آلاف مشجع، والدولة بتدعم لكن مجالس الإدارة عليها دور، ولازم نمنع الاحتقان بين الجمهور". 
وأضاف أحمد دياب رئيس رابطة الأندية، أن الجميع حريص على عودة الجماهير إلى الملاعب ولكنها يجب أن تكون تدريجية، عودة الجماهير بعد انقطاع طويل يجب أن تكون بالتدريج وهو ما حدث في إنجلترا نفسها. 

 

الجمهور المصري متميز


وتابع أحمد دياب رئيس رابطة الأندية، أن الجمهور المصري متميز، ويقدم شكلا يليق بنا في المحافل الدولية.

 

أحمد دياب رابطة الأندية الدوري العام بطولة الدورى العام رئيس رابطة الأندية

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