رابطة الأندية تفجر مفاجأة للجماهير عن الدوري الموسم الحالي | شاهد

كشف أحمد دياب رئيس رابطة الأندية، تفاصيل انطلاق بطولة الدوري العام، مؤكدا أن بطولة الدوري العام في الموسم الحالي تنطلق بشكل أكثر تنظيما.



وقال أحمد دياب، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، مقدم برنامج الحكاية، المذاع عبر قناة ام بي سي مصر، مساء اليوم الأحد، إن :"هنبتدي الدوري بـ٦ آلاف مشجع، والدولة بتدعم لكن مجالس الإدارة عليها دور، ولازم نمنع الاحتقان بين الجمهور".

وأضاف أحمد دياب رئيس رابطة الأندية، أن الجميع حريص على عودة الجماهير إلى الملاعب ولكنها يجب أن تكون تدريجية، عودة الجماهير بعد انقطاع طويل يجب أن تكون بالتدريج وهو ما حدث في إنجلترا نفسها.

الجمهور المصري متميز



وتابع أحمد دياب رئيس رابطة الأندية، أن الجمهور المصري متميز، ويقدم شكلا يليق بنا في المحافل الدولية.