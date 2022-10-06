رابطة الأندية تقدم قرعة الدوري 24 ساعة وتؤجل انطلاق المسابقة يومين.. فيديو

كشف الإعلامي محمد شبانة، أن رابطة الأندية استقرت على تقديم موعد قرعة الدوري 24 ساعة لتقام يوم الأحد المقبل 9 أكتوبر بدلا من اليوم التالي بناء على رغبة أغلبية الأندية، رغم تعارض هذا اليوم مع مباريات الفرق المشاركة في إفريقيا وتحديد فرق الأهلي والزمالك وفيوتشر التي تلعب في نفس اليوم مباريات الذهاب.



وتابع محمد شبانة في تصريحات تليفزيونية لبرنامجه بوكس تو بوكس المذاع على فضائية ETC، الرابطة قررت تأجيل انطلاق الدوري من يوم 16 أكتوبر إلى يوم 18 من الشهر نفسه بسبب ارتباطات الفرق الأربعة المشاركة في إفريقيا بمباريات العودة في دور الـ32 والتي تقام أيام 14 و15 من أكتوبر الجاري.

تأجيل الدوري..



وأتم شبانة،ورفضت الرابطة انطلاق الأسبوع الأول وتأجيل مباريات الفرق الأربعة حيث تسعى لبداية منتظمة للدوري.