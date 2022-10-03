عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

رضا عبد العال: ميكيسيوني أفضل من بيرسي تاو.. فيديو

صدى البلد

 

أكد رضا عبدالعال محلل برنامج "البريمو" على قناة "تن" أن الموزمبيقي لويس ميكيسوني جناح فريق الأهلي السابق لم يحصل على فرصته كاملة داخل القلعة الحمراء قبل رحيله إلى الدوري السعودي.

وقال رضا عبدالعال محلل برنامج "البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي محمد فاروق :" الموزمبيقي لويس ميكيسيوني لم يحصل على فرصته الكاملة مع الأهلي وكان أفضل من بيرسي تاو الذي يعاني من إصابات كثيرة في الوقت الحالي مع القلعة الحمراء" .

وتابع:"اعتماد الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني السابق لفريق الأهلي على بيرسي تاو بشكل أساسي في المباريات الماضية كانت في سبب إصابات اللاعب" .

 

التشكيل المثالي للاهلي والزمالك.. 

txt

رضا عبد العال: كيروش قضى على محمد شريف وأفشة.. فيديو

txt

رضا عبد العال: مباراة الاتحاد المنستيري اختبار حقيقي لــ كولر في الأهلي.. فيديو

التشكيل المثالي للأهلي
وأردف: "التشكيل الأمثل للأحمر في الموسم الجديد يكون الشناوي في حراسة المرمى، وياسر إبراهيم ومحمد عبد المنعم في الدفاع، علي معلول ظهير أيسر، وعمار حمدي ظهير أيمن، وعمرو السولية وأكرم توفيق وأفشة في خط الوسط، مصطفى ميسي جناح أيمن، ومحمد شريف وشادي حسين مهاجم".

تشكيل الزمالك.. 
وعن تشكيل الزمالك: "محمد عواد في حراسة المرمى، والونش وعبد الغني وحسام عبد المجيد في الدفاع، وعمر جابر ظهير أيمن وأحمد فتوح ظهير أيسر، وامام عاشور وروقة في خط الوسط، وزيزو جناح أيمن  وسيد نيمار ظهير أيسر، وسيف الجزيري في الهجوم".

الأهلى موسيمانى الزمالك بيتسو موسيماني رضا عبد العال رضا عبدالعال ميكيسوني لويس ميكيسون

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تراجع قوى لـ الدولار عالميا.. وهذا سعره مقابل الجنيه الآن في البنوك

اشتري الآن.. انخفاض كبير في أسعار الذهب.. وسعر عيار 21 مفاجأة

ماتوا من الجوع والعطش.. العثور على جثامين صيادي الصقور المفقودين بصحراء مطروح

عاجل ..رئيس الوزراء يصدر قرارين بشأن إجازة 6 أكتوبر والمولد النبوي الشريف

للطلبة والموظفين وهواة السفر.. 3 أيام إجازة رسمية تبدأ من الخميس

طمع في الأهلي.. تصرف غريب من النادى الياباني فى صفقة مارسينيو| تفاصيل

محمد شبانة: الأهلي تعاقد مع شركة ملابس عالمية بعقد ضخم

بينهم طفل.. رد فعل أهالي مطروح بعد العثور على جثث صيادي الصقور.. صور

ترشيحاتنا

حدث ليلا.. إسرائيلية تستفز مشاعر المسلمين بهذا الفعل المشين..مادلين طبر تثير الجدل بتصريحات عن البيكيني وإعلان موعد قرعة الدوري

مبنحبش التعليم.. القصة الكاملة لهروب 5 طلاب من على سور مدرسة بالأقصر

شيء واحد يزيل همومك ويزيد فرحك ويكفر ذنوبك.. يغفل عنه كثيرون

خد فلوسها.. فتاة للنيابة: ضحك على امى الارملة بعد 17 يوم خطوبة

أخبار الفن| تصريح جرئ من مادلين طبر عن المثلية الجنسية.. أول تعليق من سماح أنور على عدم شربها المياه

سبب ملابسه.. مذيع نشرة يتعرض لسخرية المشاهدين في بريطانيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

العين والساق.. علامات تدل على الإصابة بالقاتل الصامت

كارثة.. احذري تناول البطاطس في تلك الحالة يصيبك بالتسمم

احذر من آلام الظهر.. علامة تنذر بالإصابة بهذا المرض القاتل

من كوب سكر فقط.. طريقة عمل قشطة حلاوة المولد

فيديو

«يقلب القضية رأسا على عقب».. تطور جديد في واقعة صيدلي حلوان ضحية الخيانة الزوجية "فيديوجراف"

يقرأ القرآن بصوت ملائكي.. حكاية اللاعب الهولندي دافي فان دن بيرج "فيديوجراف"

مشاهد حزينة في أول 48 ساعة من العام الدراسي الجديد.. فيديو

سباق التختة الأولى..انهيار سور سلم مدرسة المعتمدية بنات في أول يوم دراسة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

فادى عماد

روسيا تتوسع.. والغرب يتوعد

إبراهيم الشاذلى

هشام آمنة.. ثورة تنمية تبدأ من هنا

د. إبراهيم تركي

المذهب الإسماعيلي وإرهاصات العولمة

د.هادي التونسي

مجتمعات متعددة الثقافات

إلهام أبو الفتح

عمالة الأطفال في رقبة البرلمان !

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي " 29 "

هند عصام

أمنحتب الثانى .. الملك الرياضي

د. صفوت عمارة

الاحتفال بالمولد النبوي أمر مشروع وتعظيم لشعائر اللَّه

اﻟﻤﺰﻳﺪ