رضا عبد العال: ميكيسيوني أفضل من بيرسي تاو.. فيديو

أكد رضا عبدالعال محلل برنامج "البريمو" على قناة "تن" أن الموزمبيقي لويس ميكيسوني جناح فريق الأهلي السابق لم يحصل على فرصته كاملة داخل القلعة الحمراء قبل رحيله إلى الدوري السعودي.

وقال رضا عبدالعال محلل برنامج "البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي محمد فاروق :" الموزمبيقي لويس ميكيسيوني لم يحصل على فرصته الكاملة مع الأهلي وكان أفضل من بيرسي تاو الذي يعاني من إصابات كثيرة في الوقت الحالي مع القلعة الحمراء" .

وتابع:"اعتماد الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني السابق لفريق الأهلي على بيرسي تاو بشكل أساسي في المباريات الماضية كانت في سبب إصابات اللاعب" .

التشكيل المثالي للاهلي والزمالك..

التشكيل المثالي للأهلي

وأردف: "التشكيل الأمثل للأحمر في الموسم الجديد يكون الشناوي في حراسة المرمى، وياسر إبراهيم ومحمد عبد المنعم في الدفاع، علي معلول ظهير أيسر، وعمار حمدي ظهير أيمن، وعمرو السولية وأكرم توفيق وأفشة في خط الوسط، مصطفى ميسي جناح أيمن، ومحمد شريف وشادي حسين مهاجم".

تشكيل الزمالك..

وعن تشكيل الزمالك: "محمد عواد في حراسة المرمى، والونش وعبد الغني وحسام عبد المجيد في الدفاع، وعمر جابر ظهير أيمن وأحمد فتوح ظهير أيسر، وامام عاشور وروقة في خط الوسط، وزيزو جناح أيمن وسيد نيمار ظهير أيسر، وسيف الجزيري في الهجوم".