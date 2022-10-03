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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

رضا عبد العال: مباراة الاتحاد المنستيري اختبار حقيقي لــ كولر في الأهلي.. فيديو

صدى البلد

أكد رضا عبدالعال محلل برنامج "البريمو" على قناة "تن" أن فريق الاتحاد المنيستري التونسي فريق قوي وكان ينافس على الدوري التونسي مما يجعل مباراة الأهلي صعبة في دوري أبطال إفريقيا.

وقال رضا عبدالعال محلل برنامج "البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي محمد فاروق :" مباراة الاتحاد المنستيري اختبار حقيقي للسويسري مارسيل كولر في الأهلي سواء من ناحية طريقة اللعب وتحقيق نتيجة جيدة وارضاء جماهير القلعة الحمراء في الفترة القادمة" .

وتابع:"مباراة الأهلي والاتحاد المنيستري صعبة على الفريقين خاصة في لقاء الذهاب والمباراة اختبار حقيقي للسويسري كولر مع الفريق" .

تشكيلات الموسم الجديد المثالية.. 

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التشكيل المثالي للأهلي
وأردف: "التشكيل الأمثل للأحمر في الموسم الجديد يكون الشناوي في حراسة المرمى، وياسر إبراهيم ومحمد عبد المنعم في الدفاع، علي معلول ظهير أيسر، وعمار حمدي ظهير أيمن، وعمرو السولية وأكرم توفيق وأفشة في خط الوسط، مصطفى ميسي جناح أيمن، ومحمد شريف وشادي حسين مهاجم".

تشكيل الزمالك.. 
وعن تشكيل الزمالك: "محمد عواد في حراسة المرمى، والونش وعبد الغني وحسام عبد المجيد في الدفاع، وعمر جابر ظهير أيمن وأحمد فتوح ظهير أيسر، وامام عاشور وروقة في خط الوسط، وزيزو جناح أيمن  وسيد نيمار ظهير أيسر، وسيف الجزيري في الهجوم".

 

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