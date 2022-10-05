مفيش نادي القرن.. تسريب شكل قميص الأهلي الجديد| شاهد

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورًا لقميص النادي الأهلي الجديد، والذي سيرتديه اللاعبون في الموسم المقبل.

وكان النادي الأهلي قد أطلق فيديو تشويقياً عن قميصه الجديد عبر منصاته على وسائل التواصل الاجتماعي.

وشهد القميص عدم تواجد اسم نادي القرن تحت الشعار الرئيسي للنادي الأهلي، كما شهد اختزال الـ 10 نجوم الخاصة ببطولة دوري أبطال أفريقيا في نجمة واحدة.

كاف يغرم الأهلي

من جانب آخر، قرر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “ كاف ” توقيع عقوبات علي الأهلي عقب أحداث نهائي دوري ابطال افريقيا أمام الوداد المغربي والتي توج بها الفريق المغربي.

ووقع الكاف غرامة مالية علي الأهلي والوداد المغربي تقدر بـ 10 آلاف دولار لكل فريق .

كما قرر إيقاف رامي ربيعه نجم الأهلي بسبب تلقيه البطاقة الحمراء بالمباراة حيث إنه سيغيب عن مواجهة الاتحاد المنستيري التونسي في إطار دور الـ 32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا للموسم الحالي.