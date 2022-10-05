محمد عبدالواحد: إخفاق الأهلي في الدوري لموسمين متتاليين «لغز كبير»

أكد محمد عبدالواحد، نجم فريق الزمالك السابق، أن مستوى النادي الأهلي في الموسم الماضي لغز كبير، خاصة مع خسارة لقب الدوري الممتاز وهو أمر يصعب على جماهير القلعة الحمراء تقبله بسهولة.

وقال محمد عبدالواحد ، نجم فريق الزمالك السابق، عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي محمد فاروق :" إخفاق نادي الأهلي في الدوري لموسمين متتاليين "لغز كبير" يحتاج إلى حل وتدخل من قبل إدارة النادي الأحمر لتفادي حدوث ذلك في المواسم القادمة".

واختتم نجم الزمالك السابق: "من وجهة نظري أن صفقات الأهلي ليست على المستوى المطلوب من الناحية الفنية ".

الزمالك بطل الدوري

وكان نادي الزمالك قد توّج ببطولة الدوري المصري الممتاز آخر موسمين على حساب النادي الأهلي وبيراميدز.