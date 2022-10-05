عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

محمد عبدالواحد: إخفاق الأهلي في الدوري لموسمين متتاليين «لغز كبير»

الأهلي
الأهلي

أكد محمد عبدالواحد، نجم فريق الزمالك السابق، أن مستوى النادي الأهلي في الموسم الماضي لغز كبير، خاصة مع خسارة لقب الدوري الممتاز وهو أمر يصعب على جماهير القلعة الحمراء تقبله بسهولة.

وقال محمد عبدالواحد ، نجم فريق الزمالك السابق، عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي محمد فاروق :" إخفاق نادي الأهلي في الدوري لموسمين متتاليين "لغز كبير" يحتاج إلى حل وتدخل من قبل إدارة النادي الأحمر لتفادي حدوث ذلك في المواسم القادمة".

واختتم نجم الزمالك السابق: "من وجهة نظري أن صفقات الأهلي ليست على المستوى المطلوب من الناحية الفنية ".

الزمالك بطل الدوري

وكان نادي الزمالك قد توّج ببطولة الدوري المصري الممتاز آخر موسمين على حساب النادي الأهلي وبيراميدز.

الزمالك محمد عبدالواحد الأهلى النادي الأهلي بيراميدز

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

فرمان سويسري.. كولر يوافق علي رحيل 5 لاعبين من الأهلي.. تفاصيل

الكرتونة بـ200 جنيه.. مفاجأة صادمة بخصوص أسعار البيض

ملخص وأهداف مباراة ليفربول وجلاسكو رينجرز في دوري أبطال أوروبا

من ملجأ سري.. بوتين يستعد لإطلاق قنبلة نووية في أوكرانيا

اشتري قبل الزيادة.. انخفاض أسعار الذهب الآن ومفاجأة عيار 21

حكم تاريخي .. جنايات القاهرة تحكم بحبس والد فتاة المعادي.. تفاصيل

متشتروش العربية دي.. تحذير من رئيس رابطة تجار السيارات | تفاصيل

قرار عاجل من مجلس إدارة الأهلي بشأن صفقات الفريق الجديدة

ترشيحاتنا

ميكروباصات معجونة.. سيارة نقل تقتحم موقف الألف مسكن بجسر السويس|شاهد

أول خناقة بعد الجواز.. سالي عبدالسلام تثير الجدل من محطة البنزين |صور

10 خطوات.. حجز موعد المرور عن طريق التليفون عبر منصة أبشر بالسعودية

لماذا اهتز عرش الرحمن لموت سعد بن معاذ وشيعته الملائكة ؟

محمد عبدالواحد: إخفاق الأهلي في الدوري لموسمين متتاليين «لغز كبير»

بـ4 صواريخ .. أمريكا وكوريا الجنوبية تردان على بيونج يانج

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حلاوة المولد | طريقة عمل المشبك الهندي

تحذير: تناول الخبز والأرز الأبيض يضر القلب| دراسة تكشف التفاصيل

25 محاولة لإنعاش القلب.. دعوات الشفاء لبطلة مصر في الترايثلون تغزو السوشيال ميديا

ملاك الموت يحلق فوق المدارس.. 6 حوادث ترعب المصريين خلال 72 ساعة

فيديو

اللمسات الأخيرة.. كل ما تريد معرفته عن مارسينهو صفقة الأهلي المنتظرة.. فيديوجراف

إحالة إبراهيم الخياط بلطجي دمياط لمحكمة الجنايات.. تغطية خاصة

تفاصيل آخر مستجدات الأحوال الجوية والطقس ..تغطية خاصة

إجراءات عاجلة من التعليم بعد تكرار وقوع الحوادث .. تغطية خاصة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسمين دسوقي

ملتقى المبدعات

د. صفوت عمارة

حرب أكتوبر أعادت للأمة العربية كرامتها

محمد مخلوف

وزير الخير والمهمة الصعبة!

المستشار أسـامة الصعيدي

المرأة ورمز العدالة

د نورهان موسى

التغير المناخي والاقتصاد الأخضر في مصر

فادى عماد

روسيا تتوسع.. والغرب يتوعد

إبراهيم الشاذلى

هشام آمنة.. ثورة تنمية تبدأ من هنا

د. إبراهيم تركي

المذهب الإسماعيلي وإرهاصات العولمة

اﻟﻤﺰﻳﺪ