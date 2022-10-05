كولر يؤجل القرار.. سموحة يسعى للتعاقد مع نجمي الأهلي| تفاصيل

كشف الإعلامي محمد شبانة، أن السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي، قرر تأجيل قرار طلب لجنة التخطيط برئاسة محسن صالح بشأن إعارة الثنائي كريم الدبيس وعبدالرحمن رشدان لاعبا الفريق المنضمين حديثا من وادي دجلة

وتابع محمد شبانة في تصريحات تليفزيونية لبرنامجه بوكس تو بوكس المذاع على فضائية ETC، إدارة الأهلي تلقت عرض رسمي من إدارة سموحة اليوم الثلاثاء بشأن استعارة اللاعبان من ضمن صفقة حسام حسن لاعب الاهلي وسموحة السابق والتي اشترطت إدارة الفريق السكندري حصول لاعب أو أثنان إعارة خلال فترة وجود حسام حسن ضمن صفوف القلعة الحمراء .

وأكمل شبانة، الثنائي كريم الدبيس وعبدالرحمن رشدان انضم إلى تدريبات فريق 2003 بالنادي الأهلي بناءً على قرار السويسري مارسيل كولرلحين عودة الفريق من تونس ومواجهة الاتحاد المنستيري.

كولر يرفض الاستعجال

وأتم، كولر رفض الاستعجال في قرار إعارة اللاعبان لحين الوقوف علي مستواهما الفني والبدني في التدريبات مع الفريق الأول ومدي احتياجاته لهما خلال الموسم القادم.