عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

كولر يغضب من لاعبي الأهلي ويوجه لهم رسالة شديدة اللهجة

صدى البلد

كشف الإعلامي محمد شبانة، أن السويسري مارسيل كولر المدير الفني، عقد جلسة مع اللاعبين بعد العودة من تونس، وخوض مران مساء الإثنين؛ استعداداً لمباراة الإياب والمقرر لها يوم السبت المقبل. 

وتابع محمد شبانة في تصريحات تليفزيونية لبرنامجه بوكس تو بوكس المذاع على فضائية  ETC، كولر أبدى دهشته من تراجع اللاعبين أمام المرمى وعدم التسديد في الوقت المناسب من الأماكن التي سنحت فيها الفرصة لذلك وإدارة ظهر اللاعبين للملعب.

كولر يشدد على استغلال أنصاف الفرص

txt

رضا عبد العال: جبهة المثلوثي وعمر جابر خارج الخدمة في الزمالك.. فيديو

txt

بعد فوز الأهلي.. رضا عبدالعال: الاتحاد المنستيري أخد أكبر من حجمه

وأضاف شبانة، كولر شدد على ضرورة استغلال أنصاف الفرص وذلك أثناء التدريبات وأن ما قام به اللاعبين في الملعب أثار دهشته خاصة في الشوط الثاني للمباراة والذي تم إهداره بعيداً عن التعليمات الفنية التي قام بها.

وأتم شبانة، السويسري مارسيل كولر بدأ تصحيح الخطة واللعب بخطى فنية أفضل مما عليه سابقاً ما يجعل الفريق أقرب لإحراز المزيد من الأهداف واستغلال خط الوسط في الدفع الهجومي من أجل استغلال الأهداف لتسهيل مهمة الفريق في لقاء الإياب والمقرر لها يوم 15 أكتوبر الجاري علي ملعب السلام.

الأهلى الزمالك رضا عبد العال المدير الفني خارج الخدمة لاعبي الأهلي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

على منصات البيع الآن.. الهون النحاس القديم مقابل 450 ألف جنيه| تفاصيل

ماتوا والمدرس بيشرح .. تفاصيل مؤلمة في وفاة طالبتين

أول تعليق من شيرين عبد الوهاب بعد صلحها مع حسام حبيب

وافتكروا كلامي.. فرج عامر: الأهلي جاب أهم صفقة بالدوري المصري

إنبي يوافق على بيع مصطفى شلبي للزمالك

غدا.. فصل التيار الكهربائي عن 34 منطقة في جنوب سيناء

كولر يغضب من لاعبي الأهلي ويوجه لهم رسالة شديدة اللهجة

توصية لجنة التخطيط في الأهلي وراء التعاقد مع غزال الترسانة

ترشيحاتنا

الريال السعودي بـ 5.21 جنيه.. أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الثلاثاء 11 أكتوبر

سعر الذهب في محلات الصاغة اليوم 11-10-2022

اللهم أحيني مسكينا.. هل يدعو للمساكنة والزهد والتواكل؟

إشادات حاشدة في إثيوبيا بجهود مصر لمؤتمر المناخ COP 27 ومبادراتها

توصية لجنة التخطيط في الأهلي وراء التعاقد مع غزال الترسانة

تقرير سري: إيران توسع عمليات تخصيب اليورانيوم بمحطة تحت الأرض في نطنز

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الجبيرة خلصانة.. مستشفى بالهند يستخدم كرتونة لتثبيت ساق مريض مكسورة

في عيد ميلاد الهضبة.. أبرز المحطات بمشوار عمرو دياب خلال 40 عاما

صور نادرة من زيارة الملكة إليزابيث الثانية للسعودية عام 1979

بعد أزمة بنطلونها الممزق.. شاهيناز تصدم الجمهور بصورة جديدة|شاهد

فيديو

النائب محمد أبو العينين صاحب الفكرة.. الصحف والمواقع العالمية تحتفي بإقامة حفل دار الأزياء العالمية "ستيفانو ريتشي" بالأقصر

تنازلت عن القضايا.. هل عادت شيرين عبدالوهاب إلى حسام حبيب/مستشارها القانوني يوضح

عادل إمام قرر التفرغ لأحفاده واختيار الأعمال الفنية بدقة.. ماذا قال نجل الزعيم عن والده "فيديوجراف"

ماتوا والمدرس بيشرح .. تفاصيل مؤلمة في وفاة طالبتين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. آية صلاح

ذكاؤك الاجتماعي مدخلك لنجاح علاقاتك

عزة عاطف

علب الكانز.. لتحقيق الكنز

نيفين منصور

نسيج الكلمات

د. ماريان جرجس

معنويات وطن

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي " 30 “

هند عصام

أحمس.. قاهر الهكسوس

إلهام أبو الفتح

كيف استعدت مصر للمؤتمر الاقتصادي ؟

إبراهيم شعبان

أكتوبر 73 .. السلاح والسياسة والحقيقة

اﻟﻤﺰﻳﺪ