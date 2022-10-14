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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الأهلي يتأهل إلى نهائي البطولة العربية للسلة بعد الفوز على الكاظمة الكويتي

سلة الاهلي
سلة الاهلي

تأهل فريق سلة النادي الأهلي رجال إلى نهائي البطولة العربية بعد الفوز على منافسه الكاظمة الكويتي بنتيجة 95- 91 . 

واستطاع نادي الكاظمة الكويتي إنهاء الربع الأول متقدما على النادي الأهلي بنتيجة 29-24 وواصل الفريق الكويتي التقدم في الربع الثاني بنتيجة 55-47.

وفي الربع الثالث انتفض النادي الاهلي وتقدم على كاظمة الكويتي  72-71 . 

مشوار الأهلي 

وكان أبناء الأهلي صعدوا إلى قبل النهائي بعد الفوز على الجهراء الكويتي بنتيجة 93 - 54، فيما صعد كاظمة بعد انتزاع الفوز من نظيره الاتحاد السكندري بنتيجة 106 - 101.

واستهل الشياطين الحمر مشوارهم في البطولة بالفوز على الميناء اليمني بنتيجة 132-53، ثم التغلب على الغرافة القطري بنتيجة 108-59، قبل أن يفوزوا على الرياضي اللبناني بنتيجة 88-71 ليتصدروا المجموعة الثانية ويتأهلوا لثمن النهائي ثم الانتصار على أهلي حلب السوري بنتيجة 87-76.

قائمة النادي الأهلي

وتضم قائمة النادي الأهلي في البطولة كلا من: "سيف سمير ومحمد أبو النصر وإيهاب أمين وعمرو الجندي وعمر طارق وأحمد مهيب وعمرو زهران وعمر عزب ومروان سرحان وأحمد إسماعيل ومؤمن طارق خيري وعبد الله ناصر والنيجيري مايكل فاكوادي والبورتوريكي والتر هودج".

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