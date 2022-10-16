نجم الأهلي السابق عن مارسيل كولر: "هحكم عليه في الماتشات الكبيرة"

علق عادل عبد الرحمن نجم الأهلي السابق على تأهل الأهلي بقيادة مارسيل كولر إلى دور المجموعات من دوري أبطال أفريقيا هذا الموسم.

قال عادل عبد الرحمن في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "مارسيل كولر استفاد مما حدث من إحلال وتجديد النادي الأهلي لتدارك ما حدث في الموسم الماضي، من خلال وفرة العديد من اللاعبين والاعتماد على عدد أكبر، وليس على عدد معين فقط من اللاعبين"

أضاف: "بداية موفقة لمارسيل كولر مع الأهلي خاصة على مستوى صحوة اللاعبين على المستوى البدني وهذا ظهر بشكل مميز، ولكني لا أريد التعجل في الحكم على مارسيل كولر، سوى في المباريات الكبيرة"

وختم حديثه قائلا: "لاعبو الأهلي ينفذون تعليمات كولر ولكن الحكم يكون أمام منافس كبير وقوي"

