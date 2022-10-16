قريبا عن دار العين.. "الدجاج بإمكانه الطيران" مجموعة قصصية لمحمد عبد الجليل

يصدر قريبًا عن دار العين للنشر، المجموعة القصصية الأولى للكاتب والصحفي محمد عبد الجليل تحت عنوان "الدجاج أيضًا بإمكانه الطيران".



وجاء في كلمة الغلاف: "تنتقلُ شخصيَّات القصص من الريف إلى المدينة، ومن عوالم المُهمَّشين إلى مكاتب الموظفين، وممَّن يعيشون عند حَدِّ الكفافِ إلى مساتير الناس، لكنَّها في كل أحوالها تطرحُ أنماطًا مُعذَّبة من البشر".



ومن كلمة الغلاف أيضًا: "إن هذه القصصَ تؤكِّد أن وراءها كاتبًا قد قطعَ خُطواتٍ على دَرْب فَنِّ السردِ عمومًا، والقصةِ القصيرةِ بشكلٍ خاصّ، ويسعى إلى أن تكون له طريقتُه الخاصَّة، وأسلوبه المُميَّز، الذي يُعبِّر عنه، وقد يشيرُ إليه".



ومحمد عبد الجليل، كاتب وصحفي، ولد في المنيا عام 1993 وتخرج في كلية الإعلام جامعة القاهرة. وكتب وعمل لدى عدد من المواقع والصحف المحلية والإقليمية. فاز بالمركز الثاني في المسابقة الأدبية المركزية التي تنظمها الهيئة العامة لقصور الثقافة في فئة القصة القصيرة المنفردة عام 2016.