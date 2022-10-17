حبس شخص لاتهامه بسرقة شقة في مدينة نصر

أمرت جهات التحقيق، بحبس شخص 4 ايام لاتهامه بسرقة شقة في مدينة نصر.

وكانت الأجهزة الأمنية، تمكنت من ضبط شخص بالقاهرة لقيامه بسرقة شقة مواطن بأسلوب "التسلق" .

تبلغ لقسم شرطة مدينة نصر ثالث بمديرية أمن القاهرة من أحد المواطنين ، مقيم بدائرة القسم قرر باكتشافه سرقة مشغولات "ذهبية- فضية " – مبلغ مالى – 3 هواتف محمولة – جهاز "لاب توب" من داخل الشقة سكنه .

بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين أن مرتكب الواقعة أحد الأشخاص " له معلومات جنائية " ، مقيم بدائرة قسم شرطة المطرية بالقاهرة ، أمكن ضبطه .

إرتكاب الواقعة

وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة بأسلوب "التسلق" ودلوفه من شرفة الشقة محل البلاغ والإستيلاء على المسروقات ، كما تم بإرشاده ضبط كافة المسروقات المستولى عليها بمسكنه .

وبإستدعاء المجنى عليه تعرف على المضبوطات وإتهمه بالسرقة تم إتخاذ الإجراءات القانونية.