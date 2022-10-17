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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

حبس شخص لاتهامه بسرقة شقة في مدينة نصر

شعار المحكمة
شعار المحكمة

أمرت جهات التحقيق، بحبس شخص 4 ايام لاتهامه بسرقة شقة في مدينة نصر.

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وكانت الأجهزة الأمنية، تمكنت من ضبط شخص بالقاهرة لقيامه بسرقة شقة مواطن بأسلوب "التسلق" .

تبلغ لقسم شرطة مدينة نصر ثالث بمديرية أمن القاهرة من أحد المواطنين ، مقيم بدائرة القسم قرر باكتشافه سرقة مشغولات "ذهبية- فضية " – مبلغ مالى – 3 هواتف محمولة – جهاز "لاب توب" من داخل الشقة سكنه .

بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين أن مرتكب الواقعة أحد الأشخاص " له معلومات جنائية " ، مقيم بدائرة قسم شرطة المطرية بالقاهرة ، أمكن ضبطه .

إرتكاب الواقعة

وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة بأسلوب "التسلق" ودلوفه من شرفة الشقة محل البلاغ والإستيلاء على المسروقات ، كما تم بإرشاده ضبط كافة المسروقات المستولى عليها بمسكنه .

وبإستدعاء المجنى عليه تعرف على المضبوطات وإتهمه بالسرقة تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

مدينة نصر مديرية امن القاهرة امن القاهرة جهات التحقيق شرطة المطرية اجهزة الامن لاب توب

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